Konpondu dira AP-8an Basaurin, Irunerako noranzkoan, sortutako auto-ilarak

Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da eta gutxienez bederatzi kilometroko auto-ilara luzeak sortu dira AP-8an, Basauri parean, Donostiako noranzkoan. Pertsona bat zauritu da eta errei bat itxita dago. 

EITB

Azken eguneratzea

Goizeko lehen orduan AP-8an, Basauri parean eta Irungo noranzkoan, hainbat autoren artean istripua izan da eta auto-ilara luzeak sortu dira Malmasingo tunelean. Jada konpondu dira arazoak eta normaltasuna da nagusi errepidean.

Istripuan pertsona bat zauritu da, eta osasun-zerbitzuek bidean bertan artatu dute.

Gutxienez bederatzi kilometroko auto-ilarak daude.

Haize zakarra ere arazoak sortzen ari da bigarren mailako hainbat errepidetan. Boladak zirkulazioa zailtzen ari dira eta arreta eskatzen dute zenbait tokitan.

Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

