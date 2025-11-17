Denuncian que existe “especulación energética” tras la subestación de Oteiza

La plataforma ciudadana “Tierra Estella No se Vende” ha denunciado este lunes lo que considera un “proceso especulativo” asociado a la subestación de 220 kV proyectada en Oteiza. En su opinión, esta infraestructura “no responde a las necesidades” energéticas de la comarca y está impulsando la implantación de grandes proyectos renovables en la zona.

En una rueda de prensa, el colectivo ha recordado que la instalación lleva dos décadas en debate, con propuestas iniciales en Dicastillo y su actual ubicación en Oteiza, y que "no existe una justificación técnica" que avale el salto desde las líneas de 66 kV previstas en los informes de 2007, a una subestación de Muy Alta Tensión. A su juicio, la infraestructura tendría una capacidad “muy superior” a la demanda local.

La plataforma señala como ejemplo el proyecto fotovoltaico Oteiza-Villatuerta, así como el de Lerín, impulsados por la empresa Enigma Green Power, creada en 2021 con un capital social de 3.000 euros y vinculada, según aseguran, a la multinacional italiana Enel. El colectivo sostiene que estos proyectos "utilizarían la subestación como punto de evacuación" para parques sobredimensionados, con un impacto ambiental y territorial severo.

El grupo critica asimismo la “falta de transparencia” de las instituciones y lamenta el “silencio” del Gobierno de Navarra, de la asociación empresarial LASEME y de los ayuntamientos afectados. Reclamen que se hagan públicos los informes que justifican la instalación y sus implicaciones territoriales.

La plataforma asegura haber presentado un elevado número de alegaciones particulares contra el proyecto de Oteiza-Villatuerta, que consideran una expresión del rechazo social existente en la zona. Entre sus peticiones figuran la paralización inmediata de la tramitación, la publicación de los estudios técnicos y la adopción de un modelo energético “distribuido, de bajo impacto y respetuoso con el medio rural”, en el que Tierra Estella “no sea un espacio subordinado a la planificación energética externa”.