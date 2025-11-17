RENOVABLES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Denuncian que existe “especulación energética” tras la subestación de Oteiza

La plataforma ciudadana Tierra Estella No se Vende asegura que la infraestructura “no responde a las necesidades” energéticas de la comarca y piden una justificación para el salto de 66 kV a 220 kV.
Euskaraz irakurri: Oteizako azpiestazioaren atzean "espekulazio energetikoa" dagoela salatu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La plataforma ciudadana “Tierra Estella No se Vende” ha denunciado este lunes lo que considera un “proceso especulativo” asociado a la subestación de 220 kV proyectada en Oteiza. En su opinión, esta infraestructura “no responde a las necesidades” energéticas de la comarca y está impulsando la implantación de grandes proyectos renovables en la zona.

En una rueda de prensa, el colectivo ha recordado que la instalación lleva dos décadas en debate, con propuestas iniciales en Dicastillo y su actual ubicación en Oteiza, y que "no existe una justificación técnica" que avale el salto desde las líneas de 66 kV previstas en los informes de 2007, a una subestación de Muy Alta Tensión. A su juicio, la infraestructura tendría una capacidad “muy superior” a la demanda local.

La plataforma señala como ejemplo el proyecto fotovoltaico Oteiza-Villatuerta, así como el de Lerín, impulsados por la empresa Enigma Green Power, creada en 2021 con un capital social de 3.000 euros y vinculada, según aseguran, a la multinacional italiana Enel. El colectivo sostiene que estos proyectos "utilizarían la subestación como punto de evacuación" para parques sobredimensionados, con un impacto ambiental y territorial severo.

El grupo critica asimismo la “falta de transparencia” de las instituciones y lamenta el “silencio” del Gobierno de Navarra, de la asociación empresarial LASEME y de los ayuntamientos afectados. Reclamen que se hagan públicos los informes que justifican la instalación y sus implicaciones territoriales.

La plataforma asegura haber presentado un elevado número de alegaciones particulares contra el proyecto de Oteiza-Villatuerta, que consideran una expresión del rechazo social existente en la zona. Entre sus peticiones figuran la paralización inmediata de la tramitación, la publicación de los estudios técnicos y la adopción de un modelo energético “distribuido, de bajo impacto y respetuoso con el medio rural”, en el que Tierra Estella “no sea un espacio subordinado a la planificación energética externa”.

Navarra Estella Energías renovables Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Jorge Bermúdez: “Las medidas derivadas de la conducta delictiva de los menores pueden recaer sobre los padres”

Según ha explicado Jorge Bermúdez, portavoz de la Fiscalía de Gipuzkoa, que menores de 14 años lleven a cabo hechos que, de ser adultos, serían considerados delictivos, puede deberse a un ejercicio inadecuado de las funciones de tutela y educación por parte de sus padres. Por ello, ha señalado que en estos casos se pueden aplicar medidas de carácter civil o administrativo dirigidas a las familias.

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Reclaman el reconocimiento del euskera y más recursos ante el Museo Vasco de Baiona

El primer libro impreso en euskera "Linguae Vasconum primitiae" de Bernat Etxepare, que se expone en el Museo de Baiona, será llevado a París en dos meses. Euskalgintzaren Kontseilua y la Confederación Vasca han dicho que "su sitio es este" y han reclamado reconocimiento y recursos para el euskera. Asimismo, han hecho un llamamiento a participar en el acto a favor del euskera que tendrá lugar el 27 de diciembre en Bilbao.

Cargar más
Publicidad
X