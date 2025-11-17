BERRIZTAGARRIAK
Oteizako azpiestazioaren atzean "espekulazio energetikoa" dagoela salatu dute

Tierra Estella No se Vende herri plataformak ziurtatu du azpiegiturak ez diela erantzuten "eskualdeko energia beharrei", eta 66 kVtik 220 kVra jauzi egiteko ze arrazoi dauden justifikatzea eskatu du.

"Tierra Estella No se Vende" herri plataformak astelehen honetan salatu duenez, Oteitzan proiektatutako 220 kV-ko azpiestazioaren atzean "espekulazio prozesu" bat dago. Bere ustez, azpiegitura horrek ez die erantzuten "eskualdeko behar energetikoei" eta proiektu berriztagarri handien ezarpena bultzatzen ari da.

Prentsaurreko batean, kolektiboak gogorarazi du instalazioak bi hamarkada daramatzala eztabaidan eta salatu du ez dagoela "justifikazio teknikorik" 2007ko txostenetan aurreikusitako 66 kV-ko lerroetatik oso tentsio handiko azpiestazio baterako jauzia bermatzeko.

Plataformak adibide gisa aipatu du Oteiza-Villatuerta proiektu fotovoltaikoa, bai eta Lerinekoa ere. Kolektiboaren arabera, proiektu horiek "azpiestazioa erabiliko lukete ebakuazio-puntu gisa". Gaindimentsionatutako parkeak izango direla salatzen dute, ingurumen- eta lurralde-inpaktu larria eraginez.

Halaber, taldeak erakundeen "gardentasun falta" kritikatu du, eta Nafarroako Gobernuaren, LASEME enpresa-elkartearen eta ukitutako udalen "isiltasuna" deitoratu du.

Plataformak ziurtatu du alegazio partikular ugari aurkeztu dituela Oteiza-Villatuertako proiektuaren aurka, inguru horretan dagoen gaitzespen sozialaren adierazgarri direlakoan. 

Bere eskaeren artean daude izapideak berehala geldiaraztea, azterlan teknikoak argitaratzea eta eredu energetiko "banatua, inpaktu txikikoa eta landa-ingurunea errespetatzen duena" hartzea, Lizarraldea ez delako "kanpoko plangintza energetikoaren mendeko espazioa".

Euskararen aitortza eta baliabideak eskatu dituzte Baionako Euskal Museoaren aurrean

Baionako Museoan ikusgai den Bernat Etxepareren "Linguae Vasconum primitiae" euskaraz inprimatutako lehen liburua, Parisera itzuliko dute bi hilabete pasatuta. Bere lekua hemen dagoela aldarrikatzearekin batera, euskararentzat aitortza eta baliabideak eskatu dituzte gaur Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak. Halaber, abenduaren 27an Bilbon izango den euskararen aldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute.
GRAFCAV6558. PLENTZIA (BIZKAIA), 17/11/2025.-Imagen del instituto Uribe Kosta en Plentzia (Bizkaia) donde la profesora que ha denunciado haber sufrido acoso por parte de alumnos de ese centro que el pasado 31 de octubre se concentraron ante su vivienda está muy afectada por la situación y se encuentra de baja médica, según han informado a EFE personas trabajadoras del centro. EFE/Iratxe Rodríguez
Plentzian jazarpena salatu duen irakaslearen kasua dela eta, protokoloak aktibatu berri ditu Hezkuntza Sailak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Politiketako sailburuordeak adierazi duenez, orain arte ikastetxeak berak kudeatu ditu irakasleak aurreko urteetan ere  salatutako jazarpen egoerak. Azken gertakarietan ustez inplikatuta dauden ikasleak 12 eta 13 urte bitartekoak direla baieztatu du, eta, beraz, hartu beharreko neurriek "heziketa mailakoak" izan behar dutela. EH Bilduk azalpenak eskatuko dizkio Hezkuntza Sailari, "hartu beharreko mekanismoek" huts egin ote duten jakiteko.

