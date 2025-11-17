Muere un conductor tras una colisión frontal en la N-104 en Vitoria-Gasteiz

La jornada está siendo especialmente complicada en las carreteras vascas debido a la lluvia y varios accidentes registrados en distintos puntos del territorio. En Muskiz, se mantienen las retenciones en sentido Cantabria por un siniestro ocurrido en Ontón: las colas se extienden desde el puente de la Arena hasta la muga.

En Gipuzkoa, el tráfico también presenta dificultades. En la A-15, a la altura de Hernani y en sentido Donostia, permanece cortado el carril derecho y se acumula un kilómetro de retención mientras la grúa trabaja en el lugar.

En la AP-636, en Legazpi sentido Durango, un vehículo se ha salido de la calzada y ocupa el carril izquierdo, lo que podría generar nuevas retenciones. Y en San Sebastián, la GI-11 sentido Lasarte presenta retenciones tras un choque entre tres vehículos que ha dejado dos personas hospitalizadas.

Por último, en Bizkaia, la BI-637 registra un kilómetro de retenciones en Getxo por una colisión entre dos coches, la grúa ya está trabajando en la zona.