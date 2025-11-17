Trafikoa
Euria dela eta, hainbat gorabehera daude euskal errepideetan

Gutxienez lau istripu izan dira EAEko sare nagusian, eta auto-pilaketak daude hainbat puntutan.
A-8an auto-ilarak sortu dira istripuaren ondorioz. Argazkia: Trafiko
EITB

Azken eguneratzea

Euriak hainbat gorabehera eragin ditu trafikoan astelehen honetan. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez, adi ibili behar da uneotan EAEko hainbat errepide nagusitan pilatzen ari diren arazoengatik.

AP-8an, Irunen, Baionako noranzkoan, hiru kilometro inguruko auto-ilarak sortu dira. Izan ere, ordainlekura iritsi aurretik, kamioi batek eta auto batek istripua izan dute.

A-8an, Muskizen, Kantabriarako noranzkoan ere arazoak daude; kamioi batek izandako istripuak auto-ilarak eragin ditu, eta zirkulazioa motel dabil uneotan.

A-15ean, Hernanin, Donostiarako bidean, auto batek izandako istripuak eskuineko erreia oztopatuta utzi du.

Bestalde, Laudion, A-625 errepidean, auto batek izandako istripuak erreietako bat itxita utzi du.

