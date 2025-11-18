Un accidente entre dos vehículos registrado a primera hora de este martes en la N-1, a la altura del kilómetro 425 (Beasain) y en sentido Irun, ha provocado importantes problemas de tráfico. Según ha informado Trafikoa, el siniestro se ha producido alrededor de las 07:20 y ha obligado a cortar completamente la vía durante los primeros minutos, lo que ha generado autopilaketak en la zona.

Los conductores han sido desviados por la salida 422 mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar. Minutos más tarde, la Dirección de Tráfico ha confirmado que se ha podido habilitar un carril, aunque las retenciones se han mantenido y han alcanzado los cuatro kilómetros.

Trafikoa ha recomendado extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras en el 011 o en sus canales oficiales.