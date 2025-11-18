TRAFIKOA
Gutxienez lau kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Beasainen, bi ibilgailuk istripua izan ostean

N-1 errepideko 425. kilometroan, Beasainen, Irungo noranzkoan, izandako ezbehar baten ondorioz, errepidea itxi behar izan dute eta 422. irteeratik bideratu dute zirkulazioa. Errei bat berriro ireki badute ere, lau kilometroko auto-ilarak daude oraindik.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi ibilgailuren arteko istripua izan da astearte honetako lehen orduan N-1 errepidean, 425. kilometroan (Beasain), Irungo noranzkoan, eta trafiko arazo handiak eragin ditu. Trafikoak jakinarazi duenez, istripua 07:20 inguruan gertatu da, eta bidea erabat itxi behar izan dute lehen minutuetan. Ondorioz, autopilaketak egin dituzte inguruan.

Minutu batzuk geroago, Trafiko Zuzendaritzak baieztatu du errei bat egokitu ahal izan dutela, baina auto-ilarak mantendu egin dira eta lau kilometrokoak izan dira gutxienez.

Trafikoak arreta handiz gidatzeko eta 011n edo kanal ofizialetan errepideen egoera kontsultatzeko gomendatu du.

Trafiko Istripuak Trafikoa ordizia N-1 Gizartea

