Impiden la venta de una recién nacida por 3000 euros a una pareja en Málaga
La Policía Nacional ha frustrado la entrega ilegal de una recién nacida en Málaga, una transacción que implicaba un acuerdo económico por el que la madre biológica recibiría 3000 euros de una pareja.
La investigación se inició tras el ingreso de la recién nacida en un hospital de la provincia. Durante la comparecencia de la madre biológica, se detectaron diversas irregularidades y contradicciones relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien figuraba inscrito como tal en el Registro Civil.
Los agentes determinaron que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. El hombre inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida.
La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta de inscribir a la recién nacida como hija de ambos.
Este hecho no llegó a materializarse gracias a la intervención policial, que permitió la retirada inmediata de la menor, garantizando en todo momento su protección.
Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta y reside en un hogar de acogida, donde recibe la atención y el amparo necesarios. Los implicados, por su parte, han sido imputados.
