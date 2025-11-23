Ingresa en prisión un grupo itinerante especializado en robos en viviendas unifamiliares en Bizkaia

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bakio a tres hombres, de 28, 27 y 25 años, como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en robos en domicilios. Las investigaciones han permitido esclarecer, al menos, quince robos cometidos en los meses de octubre y noviembre en viviendas unifamiliares en las comarcas de Busturialdea y Mungialdea. Los arrestados han sido puestos hoy a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.

Agentes de la ertzain-etxea de Gernika-Lumo comenzaron a investigar este mes de noviembre la presencia de este grupo itinerante, formado por varias personas, muy reincidente y con una alta movilidad, lo cual dificultaba su detección.

Según las averiguaciones del equipo investigador, el grupo se movía principalmente y controlaba, barrios, caminos y carreteras vecinales con presencia de viviendas unifamiliares, las cuales vigilaban y elegían antes de perpetrar el robo. Su modus operandi consistía principalmente en acceder al domicilio tras forzar puertas, ventanas o a través del balcón en plantas bajas. Su objetivo eran joyas, relojes, dinero o enseres que consideraran de valor.

Así, un dispositivo dio su fruto este pasado jueves, justo después de que los delincuentes efectuaran su último robo en una casa de la localidad de Gamiz-Fika. Ertzainas del dispositivo detectaron a dos varones encapuchados en el balcón de la casa y un tercero que esperaba en un coche para emprender la huida, a gran velocidad, por carreteras locales y caminos vecinales. Su destino era Bakio donde varias patrullas les cerraron el paso a la entrada a este municipio. Identificados los ocupantes del vehículo, las y los ertzainas procedieron a su detención por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal y por varios delitos de robo en domicilio.

Robos en otras localidades

En otras localidades también se han registrado robos en los últimos días. Representantes del Ayuntamiento y de la Policía Municipal de Amurrio se han reunido con la Ertzaintza para coordinar medidas preventivas, de vigilancia e investigación ante los casos de robos en viviendas que se han producido en las últimas fechas en núcleos aislados.

Además de la coordinación en labores policiales, la Policía Municipal de Amurrio ha realizado una serie de recomendaciones de cara a mejorar la autoprotección de vecinos y vecinas del municipio en esta labor.

