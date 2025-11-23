Familia bakarreko etxebizitzetan lapurretak egiten zituen talde ibiltari bateko kideak espetxeratu dituzte Bizkaian
Ikerketari esker, urrian eta azaroan Busturialdean eta Mungialdean egindako hamabost lapurreta argitu ahal izan dituzte.
28, 27 eta 25 urteko hiru gizon atxilotu ditu Bakion Ertzaintzak, Bizkaiko hainbat etxebizitzatan egindako lapurretetangatik. Hain zuzen ere, ikerkari horri esker, urrian eta azaroan Busturialdean eta Mungialdean familia bakarreko etxeetan egindako hamabost lapurreta argitu ahal izan dituzte.
Atxilotuak epailearen esku utzi dituzte gaur, eta espetxeratzeko agindua eman du honek.
Ikertzaile taldeak egindako ikerketen arabera, taldea batez ere auzo-errepideetatik mugitzen zen, eta auzoak eta bideak kontrolatzen zituen, familia bakarreko etxebizitzak zelatatzeko. Bitxiak, erlojuak, dirua edo baliotsutzat jotzen zituzten tresnak zituzten helburu.
Lapur talde horrek Gamiz-Fikako etxe batean egin zuen azken lapurreta, joan zen ostegunean. Ertzainek bi gizon atzeman zituzten etxebizitza horretako balkoian, eta hirugarren bat auto batean. Bakio zen haien helmuga. Zenbait patruilek, baina, itxi egin zieten udalerriko sarrerarako bidea. Ibilgailuan zihoazenak identifikatu ondoren, ertzainek atxilotu egin zituzten, talde kriminal bateko ustezko kide izateagatik eta etxeetan lapurtzeagatik.
Lapurretak beste herri batzuetan
Beste udalerri batzuetan ere izan dira lapurretak azkenaldian, Amurrion kasu. Bertako Udaleko ordezkariak eta Udaltzaingoa Ertzaintzarekin bildu berri dira badaezpadako zaintza eta ikerketa neurriak ezartzeko, zenbait etxebizitzatan azken egunetan jazo diren lapurretak medio.
Gainera, udaltzainek hainbat aholku eman dizkiete Amurrioko herritarrei, lapurreten aurrean babestuta egon daitezen.
