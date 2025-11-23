ROBOS EN VIVIENDAS

Pillados por la cámara: Tres personas fueron grabadas en Gordexola intentando acceder a una casa

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lapurreta saiakerak Bizkaian: Hiru lagun grabatu zituzten Gordexolan, etxe batera sartzen saiatzen
Estas son imágenes grabadas a las 21:30 horas del 5 de noviembre por varias cámaras de seguridad en Gordexola, en las que se ve cómo tres personas llegan en coche y saltan la valla de la casa. Se escuchan varios golpes y se van. En este caso no consiguieron entrar pero se han producido robos en viviendas cercanas.

