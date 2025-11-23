LAPURRETAK

Bideoan harrapatuta: Hiru lagun grabatu zituzten Gordexolan, etxe batera sartzen saiatzen

Azaroaren 5ean, 21:30ean, Gordexolan segurtasun kamera batzuek grabatutako irudiak dira honakoak. Autoan iritsi, eta etxeko hesia gainetik salto egiten dute hiru pertsonak. Hainbat kolpe entzuten dira eta badoaz. Kasu honetan ez zuten lortu baina inguruko etxebizitzetan lapurretak izan dira.

