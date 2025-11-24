El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children

Save the Children ha publicado el informe La trampa de la autoexposición: nuevas dinámicas de explotación sexual en el entorno digital, un estudio que ha dibujado una realidad “preocupante y poco conocida”: la normalización entre la juventud de la venta de fotos y vídeos eróticos para obtener ingresos. La organización ha analizado este fenómeno a partir de una encuesta a 1.008 jóvenes de entre 18 y 21 años en todo el Estado, y ha constatado que la llamada “autoexposición sexual digital” se está expandiendo entre adolescentes incluso cuando pueda percibirse como una práctica voluntaria o vinculada al empoderamiento.

El dato más llamativo es que casi uno de cada tres jóvenes (un 32,3 %) ve legítimo vender contenido sexual en plataformas como OnlyFans. Además, más del 71 % no identifica esta actividad como una forma de explotación, un porcentaje que en el caso de los chicos supera el 75 %. El informe alerta también de que uno de cada siete jóvenes (14,4 %) asegura conocer a alguna víctima que haya recibido regalos, favores o compensaciones a cambio de material erótico o sexual.

La investigación señala directamente a plataformas como OnlyFans o a webs de sugar dating, que presentan relaciones contractuales como algo positivo y atractivo. Entre las jóvenes, el 49,3 % afirma haber recibido publicidad sobre sugar dating cuando aún era menor de edad; entre los chicos, el porcentaje llega al 45 %. Save the Children subraya que estas estrategias de marketing fomentan la percepción de la autoexposición como una oportunidad económica.

El estudio destaca además que las mujeres jóvenes, de 18 a 24 años, constituyen el 97 % de las creadoras de contenido en OnlyFans, mientras que la audiencia es mayoritariamente masculina, con hombres de entre 25 y 44 años como principal grupo de consumidores. Para la organización, estas dinámicas “perpetúan una masculinidad basada en el consumo y la cosificación del cuerpo femenino”.

Guardia Civil y Policía Nacional han identificado estas plataformas de suscripción como posibles puertas de entrada hacia la prostitución. En vísperas del 25N, Save the Children ha insistido en reforzar la protección de la infancia y la regulación de los entornos digitales donde están proliferando estas nuevas formas de explotación.