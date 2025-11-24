Gazteen % 32rentzat normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera
Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez du praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.
Save the Childrenek Autoesposizioaren tranpa: sexu-esplotaziorako dinamika berriak ingurune digitalean txostena argitaratu du. Ikerketa horrek errealitate "kezkagarria eta ez oso ezaguna" marraztu du: gazteen artean normalizatu egin da argazki eta bideo erotikoen salmenta diru-sarrerak lortzeko. Erakundeak fenomeno hori aztertu du Estatu osoan 18 eta 21 urte bitarteko 1.008 gazteri egindako inkesta batetik abiatuta, eta egiaztatu du "sexu-esposizio digitala" deiturikoa nerabeen artean hedatzen ari dela, baita borondatezko edo ahalduntzeari lotutako praktika gisa hauteman daitekeenean ere.
Datu deigarriena da hiru gaztetik ia batek ( % 32,3k) zilegi ikusten duela eduki sexuala OnlyFans bezalako plataformetan saltzea. Gainera, % 71k baino gehiagok ez du jarduera hori esplotazio modu gisa identifikatzen, eta mutilen kasuan ehuneko hori % 75etik gorakoa da. Txostenak ohartarazten du, halaber, zazpi gaztetik batek ( % 14,4) ziurtatzen duela material erotiko edo sexualaren truke opariak, mesedeak edo konpentsazioak jaso dituen biktimaren bat ezagutzen duela.
Ikerketak zuzenean seinalatzen ditu OnlyFans eta sugar dating plataformak, kontratu-harreman positibo eta erakargarritzat aurkezten baitute euren burua. Gazteen artean, % 49,3k dio oraindik adin txikikoa zenean sugar dating delakoari buruzko publizitatea jaso duela; mutilen artean, portzentajea % 45era iristen da. Save the Childrenek azpimarratzen du marketin-estrategia horiek autoesposizioa aukera ekonomiko gisa hautematea sustatzen dutela.
Azterlanak, gainera, nabarmentzen du 18 eta 24 urte bitarteko emakume gazteak direla OnlyFans-eko eduki-sortzaileen % 97, eta ikus-entzule gehienak gizonezkoak direla, 25 eta 44 urte bitarteko gizonak direla kontsumitzaile-talde nagusia. Antolamenduari dagokionez, dinamika horiek "emakumeen gorputzaren kontsumoan eta gauzatzean oinarritutako maskulinotasuna betikotzen dute".
Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak prostituziorako ate posible gisa identifikatu dituzte harpidetza-plataforma horiek. Azaroaren 25aren bezperan, Save the Childrenek berretsi egin du haurren babesa eta ustiapen-modu berri horiek ugaritzen ari direla, eta ingurune digitalen erregulazioa indartzea behar-beharrezkoa dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hiru pertsona intoxikatu dira Faltzesko etxebizitza batean karbono monoxidoa arnastuta
29 eta 46 urteko bi emakume eta 42 urteko gizon bat ospitaleratu egin behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomak zituztelako. Iluntzean gertatu da gas ihesa Faltzesko etxebizitza batean.
60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun, ustez jendarme bati tiro egiteagatik
Igande goizean, emakume batek poliziari deitu dio etxean "seguru ez zegoela" abisatuz. Agenteak etxera iritsi direnean, gizon batek arma bat hartu eta tiro egin dio horietako bati. Jendarmeriak ikerketa ireki du gertatutakoa argitzeko.
Bideoan harrapatuta: Hiru lagun grabatu zituzten Gordexolan, etxe batera sartzen saiatzen
Azaroaren 5ean, 21:30ean, Gordexolan segurtasun kamera batzuek grabatutako irudiak dira honakoak. Autoan iritsi, eta etxeko hesia gainetik salto egiten dute hiru pertsonak. Hainbat kolpe entzuten dira eta badoaz. Kasu honetan ez zuten lortu baina inguruko etxebizitzetan lapurretak izan dira.
Familia bakarreko etxebizitzetan lapurretak egiten zituen talde ibiltari bateko kideak espetxeratu dituzte Bizkaian
Ikerketari esker, urrian eta azaroan Busturialdean eta Mungialdean egindako hamabost lapurreta argitu ahal izan dituzte.
3.000 euro ordaintzeko prest zegoen bikote bati jaioberri bat erostea galarazi diote Malagan
Erregistro Zibilean guraso gisa ageri zen gizona ez da haren aita biologikoa, baizik eta, haurtxoaren amarekin adostuta, aita gisa izendatzeko prest zegoen pertsona. Jaioberria erosi nahi zuen bikoteak ezin du seme-alabarik izan.
Gizon bat atxilotu dute Donostian, emazteari eraso egiteagatik
Biktima osasun-zentro batean artatu dute, eta atxilotua epailearen esku utziko dute beharrezko izapideak betetakoan.
Indarkeria matxistarekin lotutako ia 6.000 salaketa jaso ditu Ertzaintzak urtarriletik eta urrira bitartean
Gaur egun 6.223 emakume babesten ditu Ertziantzak indarkeria matxistatik. Segurtasun Sailak jakinarazi du, gainera, talde espezializatua martxan dagoela jada, eta sei emakumek osatzen dutela. Bestalde, salaketek gora egin dute aurten.
Lau pertsona zauritu dira, horietako bat larri, Zizur Nagusian izandako istripu handi batean
Bost ibilgailuk egin dute talka, bart, eta A-12 errepidea itxita egon da, Logroñorako noranzkoan, goizaldeko bostak arte.