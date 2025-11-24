TXOSTENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazteen % 32rentzat normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera

Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez du praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.

(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
Adingabe batek mugikorretik hitz egiten du tabletarekin jolasten den bitartean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Save the Childrenek Autoesposizioaren tranpa: sexu-esplotaziorako dinamika berriak ingurune digitalean txostena argitaratu du. Ikerketa horrek errealitate "kezkagarria eta ez oso ezaguna" marraztu du: gazteen artean normalizatu egin da argazki eta bideo erotikoen salmenta diru-sarrerak lortzeko. Erakundeak fenomeno hori aztertu du Estatu osoan 18 eta 21 urte bitarteko 1.008 gazteri egindako inkesta batetik abiatuta, eta egiaztatu du "sexu-esposizio digitala" deiturikoa nerabeen artean hedatzen ari dela, baita borondatezko edo ahalduntzeari lotutako praktika gisa hauteman daitekeenean ere.

Datu deigarriena da hiru gaztetik ia batek ( % 32,3k) zilegi ikusten duela eduki sexuala OnlyFans bezalako plataformetan saltzea. Gainera, % 71k baino gehiagok ez du jarduera hori esplotazio modu gisa identifikatzen, eta mutilen kasuan ehuneko hori % 75etik gorakoa da. Txostenak ohartarazten du, halaber, zazpi gaztetik batek ( % 14,4) ziurtatzen duela material erotiko edo sexualaren truke opariak, mesedeak edo konpentsazioak jaso dituen biktimaren bat ezagutzen duela.

Ikerketak zuzenean seinalatzen ditu OnlyFans eta sugar dating plataformak, kontratu-harreman positibo eta erakargarritzat aurkezten baitute euren burua. Gazteen artean, % 49,3k dio oraindik adin txikikoa zenean sugar dating delakoari buruzko publizitatea jaso duela; mutilen artean, portzentajea % 45era iristen da. Save the Childrenek azpimarratzen du marketin-estrategia horiek autoesposizioa aukera ekonomiko gisa hautematea sustatzen dutela.

Azterlanak, gainera, nabarmentzen du 18 eta 24 urte bitarteko emakume gazteak direla OnlyFans-eko eduki-sortzaileen % 97, eta ikus-entzule gehienak gizonezkoak direla, 25 eta 44 urte bitarteko gizonak direla kontsumitzaile-talde nagusia. Antolamenduari dagokionez, dinamika horiek "emakumeen gorputzaren kontsumoan eta gauzatzean oinarritutako maskulinotasuna betikotzen dute".

Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak prostituziorako ate posible gisa identifikatu dituzte harpidetza-plataforma horiek. Azaroaren 25aren bezperan, Save the Childrenek berretsi egin du haurren babesa eta ustiapen-modu berri horiek ugaritzen ari direla, eta ingurune digitalen erregulazioa indartzea behar-beharrezkoa dela.

Sexu erasoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X