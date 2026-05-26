Auto-ilarak Artatzan Bilborako noranzkoan, tuneletan izandako moto-istripu baten ondorioz
Moto batek istripua izan du tuneletan eta errei bat itxi behar izan dute BI-637 errepidean, Leioan, Bilborako noranzkoan eta 4 km-ko ilarak daude. Arazoak N-1ean ere Tolosa partean eta Irunerako noranzkoan; autobus batek eta auto batek talka egin dute eta zauriturik ez badago ere, ilarak sortu dira.
Moto istripu bat izan da astelehen honetan BI-637 errepidean, Leioako 12. kilometroan, Bilborako noranzkoan.
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zerbitzuak jakinarazi duenez, istripuaren ondorioz errepidea erabat itxi behar izan dute tarte horretan.
Zortzietarako minutu batzuen faltan gertatu da istripua, trafiko-dentsitate handia izan ohi den ordu-buelta eta puntu batean, eta auto-ilarak sortu dira.
Istripua gertatu eta minutu gutxira zabaldu ahal izan dute errei bat baina hor sortutako ilarek jarraitu dute. 08:45ean 4 kilometrokoak ziren.
Auto-ilarak N-1ean Tolosan
Auto baten eta autobus baten arteko istripua izan da 08:00 inguruan N-1ean Tolosan, Irunerantz eta errei bat itxi behar izan dute. Zauriturik ez badago ere, auto-ilarak sortu dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Gasteizko Udalak eta blusa eta nesken kuadrillek aldatu egingo dituzte jaietako kalejirak
Batzordeak joanekoan desfilatuko du, eta Federazioak, berriz, itzulerakoan.
Albiste izango dira: Bero itogarria, Zupiriaren agerraldia Ertzaintzak Loiun izandako jokabideagatik eta Sanchezen legealdia, arriskuan?
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bilboko metroko tren batean izandako matxurak atzerapenak eragin zituen astelehen gauean
Zerbitzua betiko moduan dabil astearte goizean. Abandoko eta Alde Zaharreko geltokien artean geratu zen tren bat ez atzera ez aurrera, 21:15 inguruan, eta ondorioz, sare osoan atzerapenak izaten ziren.
Basauriko ikasleen familiek protesta deitu dute ostegunerako, jangeletan "janari duina" eskatzeko
Basauriko Guraso Elkarteek Hezkuntza Sailari ohartarazi diote, "sukalde zentralaren edo sukalde bertikalen gainetik", "janaria bera benetan aldatzea" eskatzen dutela.
Santutxuko Luis Briñas BHI ikastetxean pasilloetan eman dituzte gaur eskolak, ikasgeletan bero jasanezina zegoelako
EITBk jakin ahal izan duenez, 35 gradu zeuden ikasgeletan. Hori dela eta, ordutegi jarraitua aste honetara aurreratu behar izan dute.
Iruñeko herritarrek Erorien Monumentua eraberritzeko bi proposamen baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte
Epaimahaiak "Harriak Hitz" eta "Itzaletik Argira" proiektuak aukeratu ditu Erorien Monumentua eraldatzeko lehiaketara aurkeztu ziren 21 lanen artean, eta orain Iruñeko herritarren txanda izango da, ekainaren 10erako aurreikusitako parte-hartze prozesu baten bidez horiek baloratu eta ekarpenak eigteko.
Basaurin estreinatuko dute zazpi ikastetxeri zerbitzua emango dion lehen sukalde zonala
Basaurin ezarriko dute EAEn, lehen aldiz, eskola sukaldeen eredu mistoa, eskoletako sukaldeak eta sukalde zonala integratuko dituena. Guztira, zazpi ikastetxe publikoren bazkaria prestatuko dute elkarrekin.
Tabakoarekin lotutako heriotza tasa % 98 hazi da emakumeen artean Euskadin, 2001 eta 2020 bitartean
Bereziki, 55 eta 74 urte bitarteko emakumeen taldeak sortzen du kezka, horien artean eguneroko kontsumoa % 3,8 tik % 15era igaro baita 2004tik eta 2023ra.
2028tik aurrera, Baxoako espezialitate bat eta ahozko probaren zati bat euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko ikasleek
Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroak egin du iragarpena, bart, hedabide bati eskaini dion elkarrizketan. Aldaketa horrekin hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela nabarmendu du.