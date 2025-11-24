Fallece un vasco de 75 años tras salirse su vehículo de la vía en la AP-68 en La Rioja
Un vasco de 75 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la AP-68, punto kilométrico 98,300 (sentido Bilbao) en el término de San Asensio (La Rioja).
Según ha informado Delegación de Gobierno, el suceso ha tenido lugar sobre las 09:50 horas de este lunes. Hasta el lugar de los hechos se ha personado Tráfico de La Rioja, SOS Rioja, bomberos y Guardia Civil.
Posteriormente han sido movilizados los Servicios Funerarios que han trasladado al fallecido al Instituto de Medicina Legal.
