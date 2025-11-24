Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un vasco de 75 años tras salirse su vehículo de la vía en la AP-68 en La Rioja

El accidente ha ocurrido este lunes a la mañana a la altura de la localidad riojana de San Asensio, cuando el vehículo del hombre se ha salido de la calzada.
Un fallecido tras un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en AP-68, en San Asensio (La Rioja) REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/11/2025
Euskaraz irakurri: 75 urteko euskal herritar bat hil da Errioxan, bere ibilgailua bidetik atera ostean
author image

EITB

Última actualización

Un vasco de 75 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la AP-68, punto kilométrico 98,300 (sentido Bilbao) en el término de San Asensio (La Rioja).

Según ha informado Delegación de Gobierno, el suceso ha tenido lugar sobre las 09:50 horas de este lunes. Hasta el lugar de los hechos se ha personado Tráfico de La Rioja, SOS Rioja, bomberos y Guardia Civil.

Posteriormente han sido movilizados los Servicios Funerarios que han trasladado al fallecido al Instituto de Medicina Legal.

Tráfico Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico La Rioja Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

CAMPUS LEIOA UPV EHU
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua

La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
VIOLENCIA MACHISTA INDARKERIA MATXISTA PROTESTA BILBAO EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ararteko llama a combatir la "cosificación y mercantilización de mujeres y niñas"

En una declaración institucional con motivo de la celebración este martes del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo Vasco ha denunciado que la violencia machista "continúa arrebatando cada año vidas inocentes" y atenta "contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente".
Cargar más
Publicidad
X