Fallece un vasco de 75 años tras salirse su vehículo de la vía en la AP-68 en La Rioja

Un vasco de 75 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la AP-68, punto kilométrico 98,300 (sentido Bilbao) en el término de San Asensio (La Rioja).



Según ha informado Delegación de Gobierno, el suceso ha tenido lugar sobre las 09:50 horas de este lunes. Hasta el lugar de los hechos se ha personado Tráfico de La Rioja, SOS Rioja, bomberos y Guardia Civil.

Posteriormente han sido movilizados los Servicios Funerarios que han trasladado al fallecido al Instituto de Medicina Legal.