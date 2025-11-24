75 urteko euskal herritar bat hil da Errioxan, bere autoa AP-68 errepidetik aterata
Istripua astelehen goizean gertatu da, Errioxako San Asensio herrian. Gizonaren ibilgailua errepidetik atera da.
75 urteko euskal herritar bat hil da astelehen honetan AP-68 autobidean, 98,300 kilometroan, Bilborako noranzkoan, San Asensio parean (Errioxa), bere ibilgailua errepidetik aterata.
Gobernu Ordezkaritzak jakitera eman duenez, ezbeharra 09:50 aldera gertatu da. Errioxako Trafiko Zuzendaritza, SOS Errioxa, suhiltzaileak eta Guardia Zibila bertaratu dira.
Ondoren, hileta-zerbitzuak mobilizatu dituzte, eta hildakoa Auzitegiko Medikuntzako Institutura eraman dute.
