75 urteko euskal herritar bat hil da Errioxan, bere autoa AP-68 errepidetik aterata

Istripua astelehen goizean gertatu da, Errioxako San Asensio herrian. Gizonaren ibilgailua errepidetik atera da.

EITB

Azken eguneratzea

75 urteko euskal herritar bat hil da astelehen honetan AP-68 autobidean, 98,300 kilometroan, Bilborako noranzkoan, San Asensio parean (Errioxa), bere ibilgailua errepidetik aterata.

Gobernu Ordezkaritzak jakitera eman duenez, ezbeharra 09:50 aldera gertatu da. Errioxako Trafiko Zuzendaritza, SOS Errioxa, suhiltzaileak eta Guardia Zibila bertaratu dira. 

Ondoren, hileta-zerbitzuak mobilizatu dituzte, eta hildakoa Auzitegiko Medikuntzako Institutura eraman dute.

Trafikoa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Errioxa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

