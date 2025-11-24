Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tarde complicada en la N-636, en Elorrio, tras quedar cruzado un camión

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kamioi batek guraizearena egin du Elorrion
author image

EITB

Última actualización

Circular por la carretera está siendo este lunes más complicado de lo habitual. Ejemplo de ello es el accidente ocurrido en la N-636 en Elorrio, en el que un camión ha hecho la tijera y la carretera ha quedado cortada. La lluvia ha dificultado el tráfico, y hay que estar atentos al aviso amarillo que se mantendrá entre hoy y mañana en Gipuzkoa, la parte norte de Navarra e Iparralde.

Accidentes de Tráfico Tráfico Bizkaia Elorrio Sociedad

Te puede interesar

CAMPUS LEIOA UPV EHU
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua

La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
Cargar más
Publicidad
X