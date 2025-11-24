Trafikoa
Arratsalde gorabeheratsua N-636 errepidean, Elorrion, kamioi bat gurutzatuta

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Errepidean ibiltzea ohi baino konplikatuagoa izaten ari da gaur. Horren adibide Elorrion izandako istripu hau: kamioi batek guraizearena egin du N-636 errepidean, eta moztuta egon da. Euriak zaildu egin du trafikoa, eta adi egon behar gaur eta bihar abisu horian egongo baita Gipuzkoa, Nafarroako ipar partea eta Ipar Euskal Herrian.

Trafiko Istripuak Trafikoa Bizkaia Elorrio Gizartea

