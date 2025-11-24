Arratsalde gorabeheratsua N-636 errepidean, Elorrion, kamioi bat gurutzatuta
Errepidean ibiltzea ohi baino konplikatuagoa izaten ari da gaur. Horren adibide Elorrion izandako istripu hau: kamioi batek guraizearena egin du N-636 errepidean, eta moztuta egon da. Euriak zaildu egin du trafikoa, eta adi egon behar gaur eta bihar abisu horian egongo baita Gipuzkoa, Nafarroako ipar partea eta Ipar Euskal Herrian.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegi Goreneko epaiaren zain egon arren, etxea galdu dute Erandioko hiru familiak
Ostiralean gauzatu zen Erandioko bikote baten eta haien gurasoen etxegabetzea, Telebilbaok utzitako irudietan ikus daitekeen bezala. Haien kasua epaitegietan dago 2015etik, abusuzko klausulen bidez iruzur egin zietela eta, bankua salatu zuen bikoteak. Hala ere, etxetik bota dituzte.
Zazpi euskal emakume hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz 2025ean
Biktimen artean, bikotekideek eraildako lau emakume, aitak hildako neska adingabe bat eta semeek hildako adineko bi emakume daude.
Sei pertsona zauritu dira Oñatin, autobus bat errepidetik aterata
Lau Debagoieneko Ospitalera eraman dituzte, Arrasaten, eta bi, Zumarragako Ospitalera. Ez da inor larri zauritu.
Iberiak zibererasoa jasan du, eta bezeroen datu pertsonalak arriskuan daude
Izen-abizenak, posta elektronikoa, telefonoa eta Iberia Club txartelaren zenbakia dira erasoaren bitartez lapur ditzaketen datu pertsonalak.
75 urteko euskal herritar bat hil da Errioxan, bere autoa AP-68 errepidetik aterata
Istripua astelehen goizean gertatu da, Errioxako San Asensio herrian. Gizonaren ibilgailua errepidetik atera da.
Bruce Springsteen, Jose Luis Rebordinos eta Karlos Arguiñano, Urrezko Danborra irabazteko 56 hautagaien artean
Behin betiko zerrenda eskuan, Donostiako Udaleko Bozeramaileen batzordeak astearte honetan bilera egingo du. Batzorde horrek gehienez 3 hautagai aukeratuko ditu, baina hautagai batek gehiengo berezia lortuko balu —hau da, udalbatzaren ordezkaritza ponderatuaren hiru herenak— Urrezko Danborraren irabazlea zuzenean izendatuko du.
Eskolak bertan behera utzi dituzte EHUren Leioako campusean, ur-sarean matxura izan da eta
12:00etatik aurrera, Leioako campuseko ikastegi eta eraikinetako jarduera guztiak eten dira. Mozketak ez du eraginik izango kiroldegian ezta Zientzia Parkeko eraikinetan ere; eraikin horietan ohiko jarduerarekin jarraitu ahal izango da. Errektoreordetzak jakinarazi du konponketa-lanetan ari direla eta hornidura "ahalik eta lasterren" berrezartzea aurreikusten dela.
Saaki, Euskadin ospitaleratutako haurren beldurra baretzeko robot berria
Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuak, Vital Fundazioarekin lankidetzan, SAAKI proiektua aurkeztu du. Unitree G1 EDU robota Txagorritxun izango da, ospitaleratutako haurren esperientzia teknologia eta enpatia bidez hobetzeko.
Arartekoak dei egin du "emakumeak eta neskak kosifikatzea eta merkantilizatzea" galaraz dezagun
Astearte honetan Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta egindako adierazpen instituzionalean, EAEko Defentsa Erakundeak salatu du indarkeria matxistak "urtero errugabeen bizitzak kentzen" jarraitzen duela, eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" duela.