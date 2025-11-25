25N

La violencia machista también afecta a los hijos e hijas. ¿Cuáles son las señales de alerta?

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: Genero-indarkeriak seme-alabei ere eragiten die. Zeintzuk dira alerta-seinaleak?
author image

Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Son muchos los niños, niñas y adolescentes que están expuestos a la violencia que sufren sus madres. Estas situaciones no solo los afectan profundamente, sino que los convierte en los propios destinatarios de la violencia. ¿Cómo les afecta? La psicoterapeuta familiar Estibaliz Zubialde explica cuáles son las señales de alarma.

 

Violencia machista Víctimas de violencia machista Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Navarra Sociedad

Te puede interesar

Deiane Vazquez Garcia indarkeria bikarioaren biktima
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Deiane, víctima de violencia vicaria: “Animo a los niños que viven esta situación a que lo cuenten”

Tras la separación de sus padres, Deiane Vázquez fue víctima de violencia por parte de su padre entre los 4 y 14 años. Una de sus profesoras de la ikastola fue la que dio la señal de alarma y Deiane le contó el infierno que estaba viviendo en casa de su padre. Años más tarde, tras un duro trabajo con su psicóloga, ha descubierto que además de los insultos y vejaciones, también sufrió abusos sexuales por parte de su progenitor. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tarde complicada en la N-636, en Elorrio, tras quedar cruzado un camión

Circular por la carretera está siendo este lunes más complicado de lo habitual. Ejemplo de ello es el accidente ocurrido en la N-636 en Elorrio, en el que un camión ha hecho la tijera y la carretera ha quedado cortada. La lluvia ha dificultado el tráfico, y hay que estar atentos al aviso amarillo que se mantendrá entre hoy y mañana en Gipuzkoa, la parte norte de Navarra e Iparralde.

Cargar más
