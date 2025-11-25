A25
Indarkeria matxistak seme-alabei ere eragiten die. Zeintzuk dira alerta-seinaleak?

18:00 - 20:00
EITB
Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

Indarkeria matxistak ez die emakumeei soilik kalte egiten, seme-alabei edo etxean bizi diren adingabeei ere min handia ematen baitie. Haurraren garapenean indarkeriak dituen eraginak aztertu ditu Estibaliz Zubialde familia-psikoterapeutak, eta zenbait gako eman ditu indarkeria hori detektatzeko eta horri aurre egiteko. 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Gizartea

Deiane Vazquez Garcia indarkeria bikarioaren biktima
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"

Gurasoak banandu ondoren, Deiane Vazquez bere aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du. 

