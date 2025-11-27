Fallece un ciclista menor de edad en Berriz tras ser atropellado por un autobús de Bizkaibus
Un segundo ciclista, también menor de edad, atropellado por el mismo vehículo, ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital de Cruces. El accidente ha tenido lugar en la carretera N-634, sobre las 20:45 horas.
Un ciclista ha fallecido y otro ha resultado herido este jueves al ser arrollados por un autobús en la carretera N-634 a su paso por Berriz.
El siniestro se ha producido sobre las 20:45 horas, cuando un autobús que circulaba por la carretera N-634 ha arrollado a dos ciclistas de 16 y 17 años. Uno de ellos ha fallecido prácticamente en el momento debido a las graves heridas recibidas y el médico desplazado al lugar sólo ha podido certificar su fallecimiento. El otro joven ha sido trasladado al hospital de Cruces.
La Ertzaintza ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer las causas del accidente.
Te puede interesar
El Aita Mari zarpa rumbo a su decimoséptima misión humanitaria en el Mediterráneo
Según Salvamento Marítimo Humanitario, en invierno también se utilizan estas "rutas letales" y "quienes las utilizan arriesgan más sus vidas".
Detienen a la exabadesa de Belorado por la venta de obras de arte del monasterio
El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas abiertas en torno al monasterio de Belorado.
Los padres del niño fallecido atropellado en Aulesti, muy enfadados porque creen que se ha mentido en el juicio
Hoy se ha reanudado en Gernika el juicio por el atropello mortal del niño de once años Iurgi Beraza en Aulesti en 2020. El juicio debía haber empezado en octubre, pero se supendió por problemas técnicos con la declaración de uno de los ertzainas que hizo el atestado. A la salida del juzgado, el padre y la madre de Iurgi se han mostrado indignados con las declaraciones del supuesto autor del atropello y del ertzaina.
Donostia se iluminará con villancicos de Izaro y un espectáculo mágico de drones
El periodista Iñaki Gabilondo será quien pulse el botón para iluminar la navidad donostiarra este viernes a las 19:30 horas.
Controlado el incendio declarado en un bazar que obligó a desalojar cuatro edificios en Pamplona
El incendio declarado este miércoles en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios se encuentra ya controlado, si bien continúan en la zona efectivos de bomberos evaluando el estado de las viviendas para determinar si los vecinos pueden regresar a ellas.
Mazón incendia las redes al despedirse con “La Perla” de Rosalía: "Decepción local" y "rompecorazones nacional"
El president en funciones ha compartido en Instagram un vídeo de su último Consell acompañado por la canción “La Perla”, pero la reacción ha sido tan inmediata que lo eliminó y lo sustituyó por otro con “Divinize”.
Un hombre resulta herido en un incendio declarado en un pabellón abandonado de Lasarte
El incendio se ha declarado a las 04:30 horas un pabellón abandonado de la calle Nagusia de Lasarte. Una persona ha resultado herida de cierta gravedad, sobre todo en manos y brazos y ha sido trasladado al Hospital de Cruces.
Herido de gravedad tras un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte
Una persona ha resultado herida con quemaduras de cierta gravedad en un incendio que se ha registrado este jueves en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Las personas desalojadas por el incendio del bazar de Pamplona regresarán a sus casas a lo largo del día
Los bomberos continúan trabajando en los puntos calientes del interior del local, aunque la evolución del incendio ha permitido reducir la zona acordonada y abrir parte del acceso peatonal. La Policía Municipal de Pamplona señala que el retorno de los vecinos dependerá de la valoración técnica en cada portal.