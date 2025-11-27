Fallece un ciclista menor de edad en Berriz tras ser atropellado por un autobús de Bizkaibus

Un ciclista ha fallecido y otro ha resultado herido este jueves al ser arrollados por un autobús en la carretera N-634 a su paso por Berriz.

El siniestro se ha producido sobre las 20:45 horas, cuando un autobús que circulaba por la carretera N-634 ha arrollado a dos ciclistas de 16 y 17 años. Uno de ellos ha fallecido prácticamente en el momento debido a las graves heridas recibidas y el médico desplazado al lugar sólo ha podido certificar su fallecimiento. El otro joven ha sido trasladado al hospital de Cruces.

La Ertzaintza ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer las causas del accidente.