TRAFIKO ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adin txikiko txirrindulari bat hil da Berrizen, Bizkaibuseko autobus batek harrapatuta

Beste txirrindulari bat, adin tarte berekoa, berriz, Gurutzetako erietxera eraman dute zaurituta, hura ere autobusak harrapatuta. N-634 errepidean izan da ezbeharra, 20:45 inguruan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Txirrindulari bat hil eta beste bat zauritu da ostegun honetan, N-634 errepidean, Berriz parean, autobus batek harrapatuta.

Ezbeharra 20:45 aldera gertatu da, N-634 errepidetik zihoan autobus batek 16 eta 17 urteko bi txirrindulari harrapatu dituenean. Horietako bat ia momentuan hil da, jasotako zauri larrien ondorioz, eta bertaratutako medikuak haren heriotza egiaztatu besterik ezin izan du. Beste gaztea Gurutzetako ospitalera eraman dute.

Ertzaintzak dagokion ikerketa abiatu du, istripuaren nondik norakoak argitzeko. 

Eguneko Titularrak Berriz Bizkaia Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Agurtzane Uriarte eta Josu Beraza, Iurgi Berazaren gurasoak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aulestin auto batek harrapatuta hil zen haurraren gurasoak oso haserre, epaiketan gezurrak esan direla uste dutelako

Iurgi, 2020an, Aulestin auto batek harrapatuta hil zen 11 urteko haurraren kasuko epaiketa zibila gaur izan da Gernikan. Joan den urriaren 17an zen egitekoa baina, arazo teknikoak tarteko ertzain batek ezin izan zuen deklaratu eta gaur arte atzeratu zuten. Epaitegitik irtetean, Iurgiren gurasoak haserre agertu dira ustezko harrapaketaren egilearen eta ertzainaren adierazpenekin.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X