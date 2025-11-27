COMIENZA LA NAVIDAD

Donostia se iluminará con villancicos de Izaro y un espectáculo mágico de drones

El periodista Iñaki Gabilondo será quien pulse el botón para iluminar la navidad donostiarra este viernes a las 19:30 horas.
Drone Show Festival Donostia 2024
Euskaraz irakurri: Izaroren gabon kantekin eta dronen ikuskizun magikoarekin argiztatuko da Donostia
Agencias | EITB

Última actualización

Donostia enciende este viernes su iluminación de Navidad en un acto que incluirá un concierto de la artista Izaro, que interpretará varios temas de su trabajo 'Gabonetan' y un espectáculo de drones.

Esta inauguración, organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local a través de Fomento de San Sebastián, se desarrollará en el entorno de Alderdi Eder y comenzará a las 19:30 horas con el concierto de Izaro.

Posteriormente, desde el paseo de la Concha, disfrutaremos del show 'Donostia Ametsetan' con 500 drones, y finalmente, será el periodista Iñaki Gabilondo, en el centenario de Radio San Sebastián, quien pulse el botón para iluminar la Navidad. 

 

Tras la actuación de Izaro, que será en la terraza del Ayuntamiento, se darán unos minutos para que los y las donostiarras y visitantes puedan acercarse hasta la zona del paseo de La Concha y disfrutar del espectáculo de drones para finalmente proceder al encendido nuevamente desde la terraza del Ayuntamiento. 

Con motivo de este acto de inauguración, el tráfico rodado desde el Boulevard estará cortado desde las 18:45 horas. Además, tamlbién se cerrarán para los vehículos otras zonas cómo el puerto y calles afectadas por el espectáculo.

El mismo viernes también abrirá sus puertas el mercado de Navidad.

