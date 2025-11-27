Donostia se iluminará con villancicos de Izaro y un espectáculo mágico de drones
Donostia enciende este viernes su iluminación de Navidad en un acto que incluirá un concierto de la artista Izaro, que interpretará varios temas de su trabajo 'Gabonetan' y un espectáculo de drones.
Esta inauguración, organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local a través de Fomento de San Sebastián, se desarrollará en el entorno de Alderdi Eder y comenzará a las 19:30 horas con el concierto de Izaro.
Posteriormente, desde el paseo de la Concha, disfrutaremos del show 'Donostia Ametsetan' con 500 drones, y finalmente, será el periodista Iñaki Gabilondo, en el centenario de Radio San Sebastián, quien pulse el botón para iluminar la Navidad.
Tras la actuación de Izaro, que será en la terraza del Ayuntamiento, se darán unos minutos para que los y las donostiarras y visitantes puedan acercarse hasta la zona del paseo de La Concha y disfrutar del espectáculo de drones para finalmente proceder al encendido nuevamente desde la terraza del Ayuntamiento.
Con motivo de este acto de inauguración, el tráfico rodado desde el Boulevard estará cortado desde las 18:45 horas. Además, tamlbién se cerrarán para los vehículos otras zonas cómo el puerto y calles afectadas por el espectáculo.
El mismo viernes también abrirá sus puertas el mercado de Navidad.
Te puede interesar
Controlado el incendio declarado en un bazar que obligó a desalojar cuatro edificios en Pamplona
El incendio declarado este miércoles en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios se encuentra ya controlado, si bien continúan en la zona efectivos de bomberos evaluando el estado de las viviendas para determinar si los vecinos pueden regresar a ellas.
Mazón incendia las redes al despedirse con “La Perla” de Rosalía: "Decepción local" y "rompecorazones nacional"
El president en funciones ha compartido en Instagram un vídeo de su último Consell acompañado por la canción “La Perla”, pero la reacción ha sido tan inmediata que lo eliminó y lo sustituyó por otro con “Divinize”.
Un hombre resulta herido en un incendio declarado en un pabellón abandonado de Lasarte
El incendio se ha declarado a las 04:30 horas un pabellón abandonado de la calle Nagusia de Lasarte. Una persona ha resultado herida de cierta gravedad, sobre todo en manos y brazos y ha sido trasladado al Hospital de Cruces.
Herido de gravedad tras un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte
Una persona ha resultado herida con quemaduras de cierta gravedad en un incendio que se ha registrado este jueves en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Las personas desalojadas por el incendio del bazar de Pamplona regresarán a sus casas a lo largo del día
Los bomberos continúan trabajando en los puntos calientes del interior del local, aunque la evolución del incendio ha permitido reducir la zona acordonada y abrir parte del acceso peatonal. La Policía Municipal de Pamplona señala que el retorno de los vecinos dependerá de la valoración técnica en cada portal.
Bengoetxea sugiere retomar el respeto a las instituciones y sus representantes tras la "áspera" comparecencia de Pérez Iglesias en el Parlamento Vasco
El rector de la EHU pide al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación "respeto hacia la comunidad universitaria, hacia la propia institución pública y hacia sus representantes" y abandonar las "descalificaciones personales".
Detenida una mujer por su presunta implicación en el incendio mortal de una vivienda en Barakaldo
La Ertzaintza ha detenido en Barakaldo a una mujer de 44 años por su presunta relación con el incendio registrado el 13 de noviembre en una vivienda de la calle El Carmen. La investigación partió desde el primer momento de la hipótesis de que el fuego había sido provocado.
Jenofa Berhokoirigoin y On.eus han recibido los principales premios Rikardo Arregi
El premio de honor se lo ha llevado Jakoba Errekondo, por Bizi Baratzea.
Un espectacular incendio obliga a desalojar cuatro edificios en el barrio Rotxapea de Pamplona
Además de los desalojos, SOS Navarra ha pedido a los vecinos de los alrededores de la calle Marcelo Celayeta y alrededores que se confinen y cierren puertas y ventanas para evitar intoxicaciones por humo.