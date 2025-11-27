Donostia se iluminará con villancicos de Izaro y un espectáculo mágico de drones

Donostia enciende este viernes su iluminación de Navidad en un acto que incluirá un concierto de la artista Izaro, que interpretará varios temas de su trabajo 'Gabonetan' y un espectáculo de drones.

Esta inauguración, organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local a través de Fomento de San Sebastián, se desarrollará en el entorno de Alderdi Eder y comenzará a las 19:30 horas con el concierto de Izaro.

Posteriormente, desde el paseo de la Concha, disfrutaremos del show 'Donostia Ametsetan' con 500 drones, y finalmente, será el periodista Iñaki Gabilondo, en el centenario de Radio San Sebastián, quien pulse el botón para iluminar la Navidad.