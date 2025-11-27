EGUBERRIAK

Izaroren doinuekin eta droneen ikuskizun magikoarekin argiztatuko da Donostia

Iñaki Gabilondo kazetariak, Radio San Sebastian irratiaren mendeurrena dela eta, Gabonak argitzeko botoia sakatuko du ostiral honetako 19:30ean.

Drone Show Donostia 2024 Zinemaldia
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiak Gabonetako argiztapena piztuko du ostiral honetan. Ekitaldi horretan, Izaro abeslariak "Gabonetan" laneko hainbat kantu abestuko ditu. Horrez gain, drone ikuskizun bat ere egongo da.

Tokiko Ekonomia eta Enpleguko zinegotziek Donostiako Sustapenaren bitartez antolatutako ekimena da. Ekitaldiaren Alderdi Eder inguruan hasiko da 19:30ean, Izaroren kontzertuarekin.

Ondoren, Kontxako pasealekutik 500 dronerekin sortutako "Donostia ametsetan" ikuskizunaz gozatzeko aukera egongo da. Azkenik, Iñaki Gabilondo kazetaria izango da, Radio San Sebastianen mendeurrenean, eta hark sakatuko du Gabonak argitzeko botoia

Izaroren kontzertua udaletxeko atarian izango da, eta, ondoren, minutu batzuk emango dituzte donostiarrek eta bisitariek Kontxako pasealekura hurbildu eta drone-ikuskizunaz goza dezaten. Azkenik, Eguberrien argiztapen ekitaldia udaletxeko ataritik egingo da. 

Ekitaldia dela eta, zenbait mozketa egongo dira trafikoan. Alde batetik, Boulevardean ezingo dira ibilgailuak ibili 18:45etik aurrera. Bestetik, portua eta ikuskizunak hartutako beste ingurune batzuk ere itxiko dituzte.

Gabonetako azokak ere ostiralean bertan ere irekiko dira.

Gipuzkoa Gabonak Donostia Gizartea

