Cerca de 6200 personas reciben tratamiento frente al VIH en Euskadi
Osakidetza ofrece varias vías para realizar de manera gratuita la prueba del VIH, bien a través de sus centros de salud o por medio de las consultas especializadas de ITS. Además, insta a acabar con el estigma que rodea aún a las personas que viven con el virus.
En la actualidad, cerca de 6200 personas reciben un tratamiento frente al VIH en Euskadi, aunque no elimina por completo el virus, bloquea su multiplicación y frena el avance del virus en el organismo, según ha informado el Departamento de Salud con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra el 1 de diciembre.
El coordinador del Plan del Sida de Osakidetza, Oskar Ayerdi, recuerda que “las personas que reciben tratamiento antirretroviral y que tienen la carga viral del VIH indetectable no transmiten el virus; es un gran avance científico que tiene también un gran impacto preventivo y social". "El mensaje debe ser claro: si es indetectable es intransmisble", ha añadido.
Cada año en Euskadi se detectan cerca de 125 nuevos casos de VIH. La mayor parte de los nuevos diagnósticos son hombres, y la edad media del total de personas diagnosticadas es de 37 años. Por territorios, en el año 2024 el 63,2 % de los casos se detectaron en Bizkaia, el 21,6 % en Gipuzkoa y el 15,2 % en Araba.
Casi la mitad de las nuevas infecciones presenta un diagnóstico tardío, y Osakidetza recuerda que el diagnóstico y tratamiento temprano es fundamental para lograr una buena calidad de vida.
Pruebas específicas para la detección del VIH
Por una parte, Osakidetza las realiza de manera gratuita en sus centros de salud, solicitando cita con el médico o médica de familia de referencia, pero también se puede acudir a las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Además, 60 farmacias de Euskadi forman parte de un programa a través del cual se puede realizar la prueba rápida del VIH de forma anónima, que tiene un coste de cinco euros. Otra opción donde las personas pueden solicitar la prueba rápida del VIH son las entidades comunitarias, donde se ofrece la prueba de forma gratuita en un ambiente libre de estigma.
El Departamento de Salud y Osakidetza colaboran con otros agentes, como los educativos y las asociaciones de pacientes, para incidir en la importancia de la prevención, especialmente en jóvenes y adolescentes.
