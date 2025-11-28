HIESa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

6200 pertsona inguruk jasotzen dute GIBaren aurkako tratamendua Euskadin

GIBaren probak doan egin daitezke bai Osakidetzako osasun zentroetan eta baita sexu-transmisiozko infekzioen kontsulta espezializatuetan ere. 

osakidetza
Artxiboko argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur egun, 6.200 pertsona inguruk jasotzen dute GIBaren aurkako tratamenduren bat Euskal Autonomia Erkidegoan, abenduaren 1ean ospatuko den HIESaren mundu egunaren harira Osasun Sailak zabaldutako informazioaren arabera. Tratamenduak birusa erabat ezabatzen ez badu ere, ugalketa blokeatzen du eta birusak organismoan aurrera egitea eragozten du.

Oskar Ayerdi Osakidetzako Hiesaren Planaren koordinatzaileak azpimarratu duenez, "tratamendu antirretrobirala jasotzen duten eta GIBaren birus-karga detektaezina duten pertsonek ez dute birusa transmititzen; aurrerapen zientifiko handia da, eta eragin prebentibo eta sozial handia ere badu". "Mezuak argia izan behar du: detektaezina bada, transmitiezina da", gehitu du. 

Urtero 125 GIB kasu inguru detektatzen dira EAEn. Diagnostiko berri gehienak gizonetan gertatzen dira, eta diagnostikatutako pertsona guztien batez besteko adina 37 urtekoa da. 2024an, kasuen % 63,2 Bizkaian detektatu ziren, % 21,6 Gipuzkoan eta % 15,2 Araban.

Kasuen ia erdiak berandu diagnostikatzen dira eta ildo horretan Osakidetzak azpimarratu du diagnostiko eta tratamendu goiztiarra funtsezkoa direla bizikalitate ona lortzeko. 

GIBa hautemateko probak

Osakidetzak GIBa hautemateko probak doan egiten ditu bere osasun zentroetan, erreferentziazko familiako medikuarekin zita eskatuta; edo sexu-transmisiozko infekzioen (STI) kontsultetan.  

Gainera, EAEko 60 farmaziatan GIBaren proba azkarra egin baitaiteke, modu anonimoan, eta bost euro ordainduta. Era berean, GIBaren proba azkarra eskatzeko beste aukera bat erakunde komunitarioak dira.

Osasun Saila eta Osakidetza lankidetzan ari dira beste eragile batzuekin, hala nola hezkuntza eragileekin eta gaixoen elkarteekin, prebentzioaren garrantzia azpimarratzeko, bereziki gazteen eta nerabeen artean.

Osakidetza Gaixotasunak Euskal Autonomia Erkidegoa Eguneko Titularrak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Agurtzane Uriarte eta Josu Beraza, Iurgi Berazaren gurasoak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aulestin auto batek harrapatuta hil zen haurraren gurasoak oso haserre, epaiketan gezurrak esan direla uste dutelako

Iurgi, 2020an, Aulestin auto batek harrapatuta hil zen 11 urteko haurraren kasuko epaiketa zibila gaur izan da Gernikan. Joan den urriaren 17an zen egitekoa baina, arazo teknikoak tarteko ertzain batek ezin izan zuen deklaratu eta gaur arte atzeratu zuten. Epaitegitik irtetean, Iurgiren gurasoak haserre agertu dira ustezko harrapaketaren egilearen eta ertzainaren adierazpenekin.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X