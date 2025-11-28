EITB DATA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

“Hablan en euskera en clase... pero no en el patio”

El análisis de EiTB Data confirma que el sistema educativo vasco ha consolidado el modelo D como vía mayoritaria, pero alerta de que el uso del euskera entre el alumnado se encuentra en retroceso en patios y espacios informales.
Euskaraz irakurri: Data: Euskara hezkuntzan eta familian
author image

EITB

Última actualización

El informe EITB Data destaca que el modelo D es hegemónico en Euskadi, con más del 70% de las matriculaciones desde infantil hasta bachillerato. El desplazamiento respecto al modelo A ha sido constante desde 2003 (cuando el modelo A representaba el 32%, frente al 12% actual). En Navarra, en cambio, la situación es muy distinta: el 64% del alumnado se matricula en el modelo G (el que no incorpora la enseñanza en euskera ni como asignatura) y apenas el 24% en el modelo D.

La incorporación de familias extranjeras al sistema educativo plantea un desafío añadido. En Euskadi, alrededor del 70% de la población extranjera se matricula en el modelo A, y solo el 15% opta por el D. El estudio apunta a que esta diferencia está relacionada con el desconocimiento previo de la lengua y con dinámicas de segregación escolar que se expresan en los modelos lingüísticos.

Aunque el conocimiento del euskera ha aumentado en las aulas, el uso entre iguales muestra una tendencia preocupante: los alumnos priorizan el castellano en su relación entre compañeros, tanto en el aula como en el patio. El uso del euskera en estas situaciones se encuentra en retroceso, un fenómeno que contrasta con la fuerte apuesta familiar por el modelo D.

Evolución de las matriculaciones según el modelo lingüístico

En el entorno familiar, los datos son concluyentes: cuando los dos padres/madres son euskaldunes, el 85% de los hijos adquieren el euskera como primera lengua, pero si uno de los progenitores no domina el idioma, la lengua mayoritaria de los hijos pasa a ser el castellano. Esto refuerza la idea de que el papel del sistema educativo es decisivo para garantizar la transmisión del euskera más allá del ámbito privado.

Primera lengua de los hijos en función de la competencia lingüística de los progenitores

EITB Data Día Internacional del Euskera Euskera Educación Sociedad

Te puede interesar

Cargar más