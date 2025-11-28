El informe EITB Data destaca que el modelo D es hegemónico en Euskadi, con más del 70% de las matriculaciones desde infantil hasta bachillerato. El desplazamiento respecto al modelo A ha sido constante desde 2003 (cuando el modelo A representaba el 32%, frente al 12% actual). En Navarra, en cambio, la situación es muy distinta: el 64% del alumnado se matricula en el modelo G (el que no incorpora la enseñanza en euskera ni como asignatura) y apenas el 24% en el modelo D.

La incorporación de familias extranjeras al sistema educativo plantea un desafío añadido. En Euskadi, alrededor del 70% de la población extranjera se matricula en el modelo A, y solo el 15% opta por el D. El estudio apunta a que esta diferencia está relacionada con el desconocimiento previo de la lengua y con dinámicas de segregación escolar que se expresan en los modelos lingüísticos.

Aunque el conocimiento del euskera ha aumentado en las aulas, el uso entre iguales muestra una tendencia preocupante: los alumnos priorizan el castellano en su relación entre compañeros, tanto en el aula como en el patio. El uso del euskera en estas situaciones se encuentra en retroceso, un fenómeno que contrasta con la fuerte apuesta familiar por el modelo D.