El TSJPV modifica la nueva orden foral de Multikirola de Gipuzkoa para evitar la "imposición" del deporte escolar

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido un auto, que no es recurrible, que elimina el artículo 2.1 y 2.1.5 de la Orden Foral 2025-2026, al entender que la Diputación de Gipuzkoa favorecía el programa Multikirola a través de la "obstaculización" a los clubes con limitaciones de horarios y calendario, tanto para jornadas de entrenamiento como de competición.

El TSJPV sostiene además que la norma foral convierte la práctica monodeportiva en "complementaria y no sustitutiva", por lo que era una forma indirecta de "imponer" Multikirola. Asimismo, dichos artículos recogen el retraso en la comunicación de resultados y clasificaciones hasta la categoría alevín, "una medida alineada con las recomendaciones europeas e internacionales para proteger al alumnado de presiones competitivas prematuras, que quedarían también en entredicho", según han señalado desde la institución foral.

El Departamento foral de Deportes ha trasladado su "preocupación" tras esta nueva resolución judicial que "ataca el modelo de iniciación deportiva de Gipuzkoa y vuelve a poner en riesgo políticas que priorizan la práctica multideportiva, evitan la especialización temprana y, a fin de cuentas, la implementación de un modelo con aval científico y pedagógico".

La diputada de Deportes, Goizane Álvarez, ha hecho hincapié en que "las políticas públicas son imposibles si no hay regulación". "Multikirola no es una imposición, sino una propuesta educativa diseñada para garantizar que el acceso al deporte escolar sea igualitario, formativo y universal. La regulación no resta libertad; la ordena y la hace posible para todas y todos", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Actividad Física y Deporte, donde se establece que las políticas de iniciación deportiva "deben priorizar la práctica polideportiva, evitar la especialización temprana y garantizar un desarrollo armónico". "La ley otorga competencias a las diputaciones y a los municipios para regular y desarrollar esa normativa, autorizando explícitamente a adoptar políticas públicas en esa dirección", ha afirmado.

