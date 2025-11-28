Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako Multikirolaren foru-agindu berria aldatu du, eskola-kirolaren "inposaketa" saihesteko
Kirol Departamentua "kezkatuta" agertu da ebazpen judizial berri baten ostean, "kirol-hastapenaren ereduari eraso egiten baitio".
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) errekurri ezina den auto bat eman du, eta 2025-2026 Foru Aginduaren 2.1 eta 2.1.5 artikuluak ezabatu ditu, uste baitu Gipuzkoako Foru Aldundiak Multikirola programaren alde egiten zuela, klubak "oztopatuz", ordutegiak eta egutegia mugatuta, bai entrenamendu-jardunaldietarako, bai lehiaketa-jardunaldietarako.
Gainera, EAEANren arabera, foru arauak kirol bakarreko jarduera "osagarri eta ez ordezko" bihurtzen du, eta, beraz, Multikirola "inposatzeko" zeharkako modu bat zen. Era berean, alebin kategoriara arte emaitzak eta sailkapenak jakinarazteko atzerapena jasotzen dute artikulu horiek, "ikasleak lehiakortasun-presio goiztiarretatik babesteko Europako eta nazioarteko gomendioekin bat datorren neurria, eta hori ere zalantzan geratuko litzateke", foru erakundetik adierazi dutenez.
Foru Aldundiko Kirol Departamentuak bere "kezka" azaldu du ebazpen judizial berri honen ostean: "Gipuzkoako kirol hastapenaren eredua erasotzen du, eta berriz ere arriskuan jartzen ditu kirol anitzeko jarduera lehenesten duten politikak, espezializazio goiztiarra saihesten dutenak eta, azken finean, abal zientifiko eta pedagogikoa duen eredu bat ezartzen dutenak".
Goizane Alvarez Kirol diputatuak azpimarratu duenez, "politika publikoak ezinezkoak dira erregulaziorik ez badago". "Multikirola ez da inposaketa bat, eskola-kirolerako sarbidea berdintasunezkoa, prestakuntzazkoa eta unibertsala izango dela bermatzeko diseinatutako hezkuntza-proposamena baizik. Araudiak ez du askatasuna kentzen; ordenatu eta posible egiten du guztiontzat", adierazi du.
Era berean, gogoratu du Eusko Legebiltzarrak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Legea onartu zuela, eta bertan ezartzen dela kirol-hastapeneko politikek "kirol anitzeko praktika lehenetsi behar dutela, espezializazio goiztiarra saihestu behar dutela eta garapen harmonikoa bermatu behar dutela". "Legeak eskumena ematen die aldundiei eta udalei araudi hori arautzeko eta garatzeko, eta esplizituki baimentzen du norabide horretan politika publikoak hartzea", adierazi du.
