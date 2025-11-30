La mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH en Hego Euskal Herria son hombres y la edad media es de 37 años

En la actualidad, cerca de 6200 personas reciben un tratamiento frente al VIH en Euskadi, aunque no elimina por completo el virus, bloquea su multiplicación y frena el avance del virus en el organismo, según ha informado el Departamento de Salud con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra el 1 de diciembre.

El coordinador del Plan del Sida de Osakidetza, Oskar Ayerdi, recuerda que “las personas que reciben tratamiento antirretroviral y que tienen la carga viral del VIH indetectable no transmiten el virus; es un gran avance científico que tiene también un gran impacto preventivo y social". "El mensaje debe ser claro: si es indetectable es intransmisble", ha añadido.

Cada año en Euskadi se detectan cerca de 125 nuevos casos de VIH. La mayor parte de los nuevos diagnósticos son hombres, y la edad media del total de personas diagnosticadas es de 37 años. Por territorios, en el año 2024 el 63,2 % de los casos se detectaron en Bizkaia, el 21,6 % en Gipuzkoa y el 15,2 % en Araba.

Casi la mitad de las nuevas infecciones presenta un diagnóstico tardío, y Osakidetza recuerda que el diagnóstico y tratamiento temprano es fundamental para lograr una buena calidad de vida.

Pruebas específicas para la detección del VIH

Por una parte, Osakidetza las realiza de manera gratuita en sus centros de salud, solicitando cita con el médico o médica de familia de referencia, pero también se puede acudir a las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Además, 60 farmacias de Euskadi forman parte de un programa a través del cual se puede realizar la prueba rápida del VIH de forma anónima, que tiene un coste de cinco euros. Otra opción donde las personas pueden solicitar la prueba rápida del VIH son las entidades comunitarias, donde se ofrece la prueba de forma gratuita en un ambiente libre de estigma.

El Departamento de Salud y Osakidetza colaboran con otros agentes, como los educativos y las asociaciones de pacientes, para incidir en la importancia de la prevención, especialmente en jóvenes y adolescentes.

Las infecciones se mantienen estables en Navarra

La cifra de nuevos diagnósticos de VIH en Navarra se mantiene relativamente estable o con un ligero descenso, según destaca el último Boletín de Salud Pública del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.



Sin embargo, el número de personas que viven con este virus sigue aumentando, como consecuencia de que la incidencia se mantiene y la supervivencia ha mejorado gracias a los tratamientos antirretrovirales, señala el Ejecutivo foral.



Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra este lunes, el Departamento de Salud insiste en la importancia de concienciar a la población sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la detección precoz.



Navarra implantó en 2020 el programa de profilaxis pre-exposición dirigido a personas que mantienen conductas sexuales de riesgo, que consiste en la toma de un tratamiento antiviral de forma continua y como método preventivo frente a la infección por VIH. Actualmente, se ofrece a 216 personas.



Uno de cada tres diagnósticos se da en menores de 35 años.

En la Comunidad Foral, entre enero y septiembre de este año se han diagnosticado 18 infecciones de VIH, frente a las 20 del mismo periodo del año anterior. Asimismo, en 2024 se registraron 33 casos de VIH (uno menos que el año anterior).



Las prácticas sexuales de riesgo entre hombres fueron el principal mecanismo de transmisión, responsable del 56 % de los casos, seguidas de las prácticas heterosexuales de riesgo (40 %) y el uso de material no estéril para la inyección de drogas (1 %).



La edad media al diagnóstico fue de 37,4 años con un rango entre 4 y 64 años.



La gran mayoría de los diagnósticos de VIH fueron en hombres (85 %).

