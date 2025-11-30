HIES-AREN EGUNA

Diagnostikatu berri diren GIB kasu gehienak gizonezkoak dira Hego Euskal Herrian, eta batez besteko adina 37 urtekoa da

Urtean, 125 kasu  detektatzen dituzte Euskadin. Nafarroan, 2025eko urtarril eta irail bitartean 18 GIB kasu antzeman dituzte.

vih sid
Artxiboko argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur egun, 6.200 bat pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamenduren bat Euskal Autonomia Erkidegoan, HIESaren mundu egunaren harira (abenduak 1) Osasun Sailak zabaldutako informazioaren arabera. Tratamenduak birusa erabat ezabatzen ez badu ere, zabaltzea galarazten du eta birusak organismoan aurrera egitea eragozten du.

Oskar Ayerdi Hiesaren Osakidetzako Planaren koordinatzaileak azpimarratu duenez, "tratamendu antirretrobirala jasotzen duten eta GIBaren birus-karga detektaezina duten pertsonek ez dute birusa transmititzen; aurrerapen zientifiko handia da, eta eragin prebentibo eta sozial handia dakar ere". "Mezuak argia izan behar du: detektaezina bada, transmitiezina da", gehitu du. 

Urtero 125 GIB kasu inguru detektatzen dira EAEn. Diagnostiko berri gehienak gizonak dira, eta diagnostikatutako pertsona guztien batez besteko adina 37 urtekoa da. 2024an, kasuen % 63,2 Bizkaian detektatu ziren; % 21,6, Gipuzkoan, eta % 15,2, Araban.

Kasuen ia erdiak berandu diagnostikatzen dira, eta, ildo horretan, Osakidetzak azpimarratu du goiz diagnostikatzea eta artatzea funtsezkoak direla bizi-kalitate ona lortzeko. 

GIBa hautemateko probak

Osakidetzak GIBa hautemateko probak doan egiten ditu osasun zentroetan, erreferentziazko familiako medikuarekin zita eskatuta, eta sexu-transmisiozko infekzioen (STI) kontsultetan.  

Gainera, EAEko 60 farmaziatan GIBaren proba azkarra egitea dago, modu anonimoan, eta bost euro ordainduta. Era berean, erakunde komunitarioetan ere egin daiteke GIBaren proba azkarra.

Osasun Saila eta Osakidetza lankidetzan ari dira beste talde batzuekin, hala nola hezkuntza eragileekin eta gaixoen elkarteekin, prebentzioaren garrantzia azpimarratzeko, bereziki gazte eta nerabeei begira.

Nafarroan, kasu kopuruak ez du gora egin

Nafarroan, GIB kasu berrien kopuruak ez du ez gora ez behera egin.

Hala ere, birus hori duten pertsonen kopurua igo da. Nolanahi dela, birusa dutenen artean hazi egin da biziraupen-tasa, erretrobirusen aurkako tratamenduei esker.

Hiesaren Egunaren kariaz, Osasun Departamentuak adierazi du garrantzitsua dela herritarrak sexu transmisioko gaixotasunen eraginaz jabetzea, bai eta GIBaren diagnostiko goiztiarra egitea ere.

Izan ere, diagnostiko berrien heren bat 35 urtez azpikoak dira

Guztira, 18 infekzio antzeman dituzte 2025eko urtarriletik irailera (iaz 20 izan ziren tarte horretan). 2024an, bestalde, 33 kasu detektatu zituzten.

Gizonezkoen arteko sexu harremanen bidez % 56 kutsatu zirenen, eta praktika heterosexualetan, % 40.

Batez besteko adinari dagokionez, 37,4 urtekoa da, 4 eta 64 urte bitarteko pertsonak dira.

Bestalde, gizonezkoak dira kasu berri gehienak; % 85, hain zuzen ere. 

Lore eskaintza Donostian

Donostiako Udalak eta Acasgi, Gehitu eta Harribeltza elkarteek lore eskaintza egingo dute Donostian astelehen honetan, HIESA duten pertsonen alde.

12:00etan izango da ekitaldia Teresa de Calcuta plazan.

Osakidetza Gaixotasunak Euskal Autonomia Erkidegoa Eguneko Titularrak Gizartea

