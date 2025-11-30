Cerca de 2000 personas vuelven a reclamar en Pamplona el embargo de armas y la "ruptura de relaciones" con Israel
Alrededor de 2000 personas según la Delegación del Gobierno en Navarra, se han manifestado este mediodía en Pamplona para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un "embargo total" y la "ruptura de relaciones" con Israel.
La movilización, convocada por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, coincide con el 78 aniversario de la aprobación en la Asamblea de las Naciones Unidas de la resolución 181 que decidió dividir Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío.
La manifestación ha partido al mediodía desde el parque de Antoniutti encabezada por un grupo de joaldunak que han hecho sonar sus cencerros a lo largo de todo el recorrido. Le seguían componentes del grupo de danzas Hattah de Cisjordania que han portado una bandera de Palestina y que han hecho una exhibición de baile en la Plaza del Castillo al finalizar la movilización. El grupo ha viajado hasta Pamplona para hermanarse con el grupo de danza Duguna y va a participar en diversas actividades en localidades de la Comunidad foral.
Los representantes del grupo de danzas palestino estarán este domingo por la tarde en Lakuntza, este lunes en Tudela y el martes en Estella y con alumnado en el instituto Askatasuna de Burlada.
La marcha ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Israelekin harremanak hautsi (Ruptura de relaciones con Israel). Embargo de armas integral', mientras que cerraba la movilización una batucada. También se han escuchado consignas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Boicot Israel', 'Estado sionista, estado terrorista' o 'Free Palestine'.
En declaraciones a los medios de comunicación, Lidón Soriano, portavoz de Yala Nafarroa, ha explicado que esta movilización se ha realizado de manera coordinada con otras ciudades a nivel europeo para exigir "una vez más el embargo total e integral de armas a Israel" y la "ruptura total" de relaciones con este país porque "solo aislando al genocida podremos acabar con el genocidio".
Ha destacado que "este es un momento crucial" ya que, ha reconocido, "después del supuesto acuerdo de paz Trump-Netanyahu, somos conscientes que hay ciudadanía que se ha desmovilizado pensando que realmente esto es un acuerdo de paz". Al respecto, ha indicado que "Israel ha violado ya el alto el fuego más de 300 ocasiones, ha asesinado a 268 personas solo desde que declaró que iba a llevar a cabo un alto el fuego, sigue sin permitir la entrada de ayuda humanitaria tal y como se comprometió".
Te puede interesar
Cuatro personas investigadas por las protestas durante el paso de la Vuelta por Lumbier
El Juzgado de Aoiz ha citado a los encausados el 18 de diciembre por delitos relacionados con lesiones, desórdenes públicos y resistencia; los implicados denuncian una “operación de criminalización”.
Asociaciones animalistas rechazan la futura ley vasca de festejos taurinos que califican de "aberración"
El Parlamento Vasco tomará este próximo jueves en consideración una norma que regularía los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi".
La mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH en Hego Euskal Herria son hombres y la edad media es de 37 años
Cada año en Euskadi se detectan cerca de 125 nuevos casos de VIH. En Navarra, entre enero y septiembre de este año se han diagnosticado 18 infecciones de VIH.
Siete municipios vascos se movilizan contra la Pena de Muerte para poner fin a este castigo "cruel e inhumano"
Amnistía Internacional dice que la pena de muerte está "en decadencia" pero no se puede "bajar la guardia" y exige su abolición universal. 1518 personas fueron ejecutadas en 15 países en 2024.
Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre Urduliz y Plentzia, tras estar suspendido por la caída de un árbol en la vía
El servicio en la línea 1 ha quedado suspendido este domingo por la mañan debido al incidente, aunque los operarios han conseguido poder volver a poner en marcha la circulación con total normalidad.
Hallados más jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina
La Generalitat de Cataluña ha pedido el despliegue de la UME para tratar de controlar el brote, que llegará el lunes. El conseller de Agricultura ha informado de que se han encontrado más animales muertos en la zona y ha recordado la prohibición de acudir a las zonas restringidas.
Fallece una mujer en un accidente de moto en Burlada
Se trata de la persona que iba como acompañante en la moto. El conductor ha resultado ileso.
Reabierta la N-121-A sentido Pamplona, tras estar totalmente cortada por un accidente grave en Irún
La carretera sentido Irún sigue cortada, a la espera de retirar el camión accidentado de la vía. Y es que, el camión y un turismo han colisionado en el kilómetro 72 de la carretera y hasta el lugar se han tenido que desplazar los bomberos, que han intervenido para sacar al coductor del turismo, herido en la colisión.
La Virgen Blanca se llena de baile y solidaridad en el arranque del reto de EITB Maratoia
Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.