Cerca de 2000 personas vuelven a reclamar en Pamplona el embargo de armas y la "ruptura de relaciones" con Israel

Alrededor de 2000 personas según la Delegación del Gobierno en Navarra, se han manifestado este mediodía en Pamplona para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un "embargo total" y la "ruptura de relaciones" con Israel.

La movilización, convocada por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, coincide con el 78 aniversario de la aprobación en la Asamblea de las Naciones Unidas de la resolución 181 que decidió dividir Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío.



La manifestación ha partido al mediodía desde el parque de Antoniutti encabezada por un grupo de joaldunak que han hecho sonar sus cencerros a lo largo de todo el recorrido. Le seguían componentes del grupo de danzas Hattah de Cisjordania que han portado una bandera de Palestina y que han hecho una exhibición de baile en la Plaza del Castillo al finalizar la movilización. El grupo ha viajado hasta Pamplona para hermanarse con el grupo de danza Duguna y va a participar en diversas actividades en localidades de la Comunidad foral.

Los representantes del grupo de danzas palestino estarán este domingo por la tarde en Lakuntza, este lunes en Tudela y el martes en Estella y con alumnado en el instituto Askatasuna de Burlada.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Israelekin harremanak hautsi (Ruptura de relaciones con Israel). Embargo de armas integral', mientras que cerraba la movilización una batucada. También se han escuchado consignas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Boicot Israel', 'Estado sionista, estado terrorista' o 'Free Palestine'.



En declaraciones a los medios de comunicación, Lidón Soriano, portavoz de Yala Nafarroa, ha explicado que esta movilización se ha realizado de manera coordinada con otras ciudades a nivel europeo para exigir "una vez más el embargo total e integral de armas a Israel" y la "ruptura total" de relaciones con este país porque "solo aislando al genocida podremos acabar con el genocidio".



Ha destacado que "este es un momento crucial" ya que, ha reconocido, "después del supuesto acuerdo de paz Trump-Netanyahu, somos conscientes que hay ciudadanía que se ha desmovilizado pensando que realmente esto es un acuerdo de paz". Al respecto, ha indicado que "Israel ha violado ya el alto el fuego más de 300 ocasiones, ha asesinado a 268 personas solo desde que declaró que iba a llevar a cabo un alto el fuego, sigue sin permitir la entrada de ayuda humanitaria tal y como se comprometió".

