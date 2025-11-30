Armak enbargatzea eta Israelekin "harremanak etetea" eskatu dute 2000 pertsona inguruk Iruñean
Duela 78 urte Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Palestina banatu zueneko urteurrena dela eta, Israel Gazan egiten ari den sarraskiaren aurka, kolonialismoaren aurka eta herri palestinarraren alde mobilizatu dira berriro Iruñeko herritarrak.
2.000 pertsona inguruk hartu dute parte gaur eguerdian Iruñean, Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzaren arabera, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israelekin "harremanak haustea" eskatzeko.
Yala Nafarroa Palestinarekin plataformak deitutako mobilizazioak Nazio Batuen Erakundeak Palestina bi estatutan banatzea erabaki zuen 181 ebazpenaren 78. urteurrenarekin bat egin du.
Manifestazioa eguerdian abiatu da Antoniutti parketik, joaldunak aurretik zirela. Zisjordaniako Hattah dantza taldeko kideek Palestinako bandera eraman dute eta Gazteluko plazan dantza erakustaldia egin dute mobilizazioaren amaieran. Duguna dantza taldearekin senidetzeko helburuz joan da taldea Iruñera, eta hainbat jardueratan parte hartuko du hurrengo egunetan.
Palestinar dantza taldeko ordezkariak Lakuntzan izango dira igande arratsaldean, Tuteran astelehenean eta Lizarran asteartean. Gainera, Burlatako Askatasuna institutuan ere izango dira.
Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Lidon Soriano Yala Nafarroako bozeramaileak azaldu du mobilizazio hau Europa mailako beste hiri batzuekin koordinatuta egin dela, "Israeli armak erabat eta guztiz enbargatzea eskatzeko berriz ere" eta herrialde honekiko harremanak "erabat haustea" eskatzeko, "genozida isolatuz bakarrik amaitu ahal izango dugulako genozidioa".
"Une erabakigarria" dela hau nabarmendu du. Izan ere, "Trump-Netanyahu ustezko bake akordioaren ondoren, jakin badakigu herritar batzuk desmobilizatu egin direla, benetan bake akordioa dela pentsatuta". Horren harira, adierazi duenez, "Israelek 300 aldiz baino gehiagotan urratu du su-etena, 268 pertsona hil ditu su-etena gauzatu behar zuela adierazi zuenetik, eta oraindik ez du laguntza humanitariorik sartzen utzi".
Zure interesekoa izan daiteke
Lau pertsona auzipetu dituzte Vuelta Irunberritik igarotzean izandako protestengatik
Agoizko Epaitegiak abenduaren 18rako deitu ditu auzipetuak, lesioak, desordena publikoak eta erresistentzia egotzita. Auzipetuek, aldiz, euren aurkako "kriminalizazio operazioa" salatu dute.
EAJk eta PSEk onartu asmo duten zezenketen euskal legea "aberrazioa" dela salatu dute elkarte animalistek
Eusko Legebiltzarrak zezenen inguruko ekimen batzuk arautzen dituten lege-proposamen bat onartu asmo du ostegunean, "Euskadiko kultura-ondare immaterial zabalaren barruan" kokatzen dituen ikuskizunen jarraipena bermatzeko.
GIB diagnostiko berri gehienak gizonezkoetan ematen dira Hego Euskal Herrian, eta batez besteko adina 37 urtekoa da
Urtean, 125 kasu berri detektatzen dituzte Euskadin. Nafarroan, 2025eko urtarrila eta iraila bitartean 18 GIB kasu berri antzeman dituzte.
Heriotza Zigorraren aurkako mobilizazioak EAEko zazpi hiritan, zigor "krudel eta anker" horri amaiera emateko eskatzeko
Amnistia Internazionalak dio heriotza-zigorra "gainbeheran" dagoela, baina ezin dela "lasaitu", eta abolizio unibertsala eskau du. 1.518 pertsona exekutatu zituzten 15 herrialdetan 2024an. Bilbon, Donostian, Gasteizen, Leioan, Portugaleten, Santurtzin eta Barakaldon eraikin esanguratsuak argiztatuko dituzte deialdiarekin bat eginez.
Metro zerbitzua martxan da berriro, Urduliz eta Plentzia artean etenda egon ostean
Zuhaitz bat erori da trenbidera bi udalerri horien artean, eta, ondorioz, Urdulizko geltokitik aurrerako zerbitzua eten dute.
Basurde gehiago aurkitu dituzte hilda Katalunian, txerri izurri kasuekin lotuta
Kataluniako Generalitateak Emerjentzietarako Unitate Militarraren laguntza eskatu du agerraldia kontrolatzeko eta astelehenean bertaratuko dira. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza kontseilariak mugatuta dauden eremuetara ez joateko eskatu die herritarrei.
Emakume bat hil da Burlatan, motor-istripu batean
Motorrean bidaiari gisa zihoan pertsona hil da; motor-gidaria, berriz, onik atera da.
N-121-a errepidea ireki dute Iruñeko noranzkoan, Irunen izandako istripu larri baten ondorioz itxita egon ostean
Iruneko noranzkoan, ordea, itxita jarraitzen du. Kamioi batek eta auto batek talka egin dute errepidearen 72. kilometroan, eta suhiltzaileek atera behar izan dute turismoko gidaria ibilgailutik, zaurituta.
Andre Maria Zuriaren plaza dantzaz eta elkartasunez bete da EITB Maratoiaren erronkaren hasieran
Nico Etxarten Euskal Rock and Rollaren erritmora, adin guztietako herritarrak bildu dira Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan EITB Maratoiaren erronka solidarioa babesteko. Ekimena bizitza luze eta osasuntsu baten aldeko dantza kolektibo handi batekin hasi da. Egun nagusia abenduaren 18a izango bada ere, dagoeneko martxan dago bizum solidarioa egiteko zenbakia: 33478.