Armak enbargatzea eta Israelekin "harremanak etetea" eskatu dute 2000 pertsona inguruk Iruñean

Duela 78 urte Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Palestina banatu zueneko urteurrena dela eta, Israel Gazan egiten ari den sarraskiaren aurka, kolonialismoaren aurka eta herri palestinarraren alde mobilizatu dira berriro Iruñeko herritarrak.

movilización-pamplona-palestina
Iruñeko manifestazioaren irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2.000 pertsona inguruk hartu dute parte gaur eguerdian Iruñean, Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzaren arabera, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israelekin "harremanak haustea" eskatzeko.

Yala Nafarroa Palestinarekin plataformak deitutako mobilizazioak Nazio Batuen Erakundeak Palestina bi estatutan banatzea erabaki zuen 181 ebazpenaren 78. urteurrenarekin bat egin du.

Manifestazioa eguerdian abiatu da Antoniutti parketik, joaldunak aurretik zirela. Zisjordaniako Hattah dantza taldeko kideek Palestinako bandera eraman dute eta Gazteluko plazan dantza erakustaldia egin dute mobilizazioaren amaieran. Duguna dantza taldearekin senidetzeko helburuz joan da taldea Iruñera, eta hainbat jardueratan parte hartuko du hurrengo egunetan.

Palestinar dantza taldeko ordezkariak Lakuntzan izango dira igande arratsaldean, Tuteran astelehenean eta Lizarran asteartean. Gainera, Burlatako Askatasuna institutuan ere izango dira.

Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Lidon Soriano Yala Nafarroako bozeramaileak azaldu du mobilizazio hau Europa mailako beste hiri batzuekin koordinatuta egin dela, "Israeli armak erabat eta guztiz enbargatzea eskatzeko berriz ere" eta herrialde honekiko harremanak "erabat haustea" eskatzeko, "genozida isolatuz bakarrik amaitu ahal izango dugulako genozidioa".

"Une erabakigarria" dela hau nabarmendu du. Izan ere, "Trump-Netanyahu ustezko bake akordioaren ondoren, jakin badakigu herritar batzuk desmobilizatu egin direla, benetan bake akordioa dela pentsatuta". Horren harira, adierazi duenez, "Israelek 300 aldiz baino gehiagotan urratu du su-etena, 268 pertsona hil ditu su-etena gauzatu behar zuela adierazi zuenetik, eta oraindik ez du laguntza humanitariorik sartzen utzi".

Palestina Gazako Zerrenda Iruñea Manifestazioak Gizartea

