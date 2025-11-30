Fallece una mujer en un accidente de moto en Burlada

Una mujer ha fallecido esta mañana en Burlada (Navarra) tras salir despedida de la moto en la circulaba como acompañante, ha informado la Policía Foral de Navarra.

El accidente se ha producido en la calle Mayor de la localidad navarra hacia las 7:15 de hoy, y el conductor de la motocicleta ha resultado ileso.

La Policía Foral investiga las causas del siniestro en el que ha fallecido la mujer de 49 años de edad.