Hoy es noticia
Conflicto Venezuela-EE.UU. |
Xabat Illarregi, campeón en Navarra |
El gran tablero mundial |
TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece una mujer en un accidente de moto en Burlada

Se trata de la persona que iba como acompañante en la moto. El conductor ha resultado ileso.
Lugar del accidente en Burlata. Foto: Policía Foral de Navarra
Euskaraz irakurri: Emakume bat hil da Burlatan, motor istripu batean
author image

EITB

Última actualización

Una mujer ha fallecido esta mañana en Burlada (Navarra) tras salir despedida de la moto en la circulaba como acompañante, ha informado la Policía Foral de Navarra.

El accidente se ha producido en la calle Mayor de la localidad navarra hacia las 7:15 de hoy, y el conductor de la motocicleta ha resultado ileso.

La Policía Foral investiga las causas del siniestro en el que ha fallecido la mujer de 49 años de edad.

Navarra Burlada Tráfico Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

Te puede interesar

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Virgen Blanca se llena de baile y solidaridad en el arranque del reto de EITB Maratoia

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un millar de personas se manifiestan en Bilbao en defensa de la escuela pública y en contra de la segregación escolar

Un millar de personas se han manifestado en Bilbao, convocadas por Euskal Eskola Publikoaz Harro, para denunciar que la segregación escolar es un problema “estructural”. La plataforma exigió “políticas valientes” y criticó que las medidas actuales, incluida la Mesa de segregación, consolidan un sistema “injusto”. La marcha, encabezada por el lema “Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!”, finalizó en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en defensa de la educación pública.

Cargar más
Publicidad
X