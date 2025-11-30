Emakume bat hil da Burlatan, motor-istripu batean
Motorrean bidaiari gisa zihoan pertsona hil da; motor-gidaria, berriz, onik atera da.
49 urteko emakume bat hil da gaur goizean Burlatan (Nafarroa), bidaiari gisa zihoan motorretik jausita, Nafarroako Foruzaingoak jakitera eman duenez.
Istripua Nafarroako udalerriko Kale Nagusian gertatu da, 07:15 aldera, eta motorraren gidaria onik atera da.
Foruzaingoak ikerketa abiatu du istripua nola gertatu den argitzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Hildako basurde gehiago aurkitu dituzte Katalunian, txerri izurri kasuekin lotuta
Afrikako txerri izurriarekin kutsatutako basurdeak harrapatzeko plana indartu dute igande honetan Collserola inguruan (Bartzelona), eta ez da baztertzen inguruan beste animaliaren bat hilda aurkitzea.
N-121-a errepidea ireki dute Iruñeko noranzkoan, Irunen izandako istripu larri baten ondorioz itxita egon ostean
Iruneko noranzkoan, ordea, itxita jarraitzen du. Kamioi batek eta auto batek talka egin dute errepidearen 72. kilometroan, eta suhiltzaileek atera behar izan dute turismoko gidaria ibilgailutik, zaurituta.
Andre Maria Zuriaren plaza dantzaz eta elkartasunez bete da EITB Maratoiaren erronkaren hasieran
Nico Etxarten Euskal Rock and Rollaren erritmora, adin guztietako herritarrak bildu dira Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan EITB Maratoiaren erronka solidarioa babesteko. Ekimena bizitza luze eta osasuntsu baten aldeko dantza kolektibo handi batekin hasi da. Egun nagusia abenduaren 18a izango bada ere, dagoeneko martxan dago bizum solidarioa egiteko zenbakia: 33478.
Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka
Mila bat lagun manifestatu dira Bilbon, Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean egindako manifestazioa Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
Bi nerabe hilda agertu dira Jaengo parke batean, indarkeria-zantzurik gabe printzipioz
15 eta 16 urteko bi nesken gorpuak goizaldean aurkitu dituzte. Ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko, baina lehen begi-ikuskapenean ez omen da indarkeria-zantzurik antzeman, eta suizidioaren hipotesia darabilte ikertzaileek.
Biosegurtasuna indartzeko deia egin du Jaurlaritzak, Katalunian txerri izurri kasuak antzeman ostean
Aldi berean, ardura, zuhurtzia eta zaintza eskatu die txerrien sektoreari lotutako Euskadiko eragile guztiei, Bartzelonan sei basurde hil baititu izurriak bi egunean. Txerri izurriak, baina, ez die gizakiei eragiten, eta ez da kutsatzen txerri produktuak kontsumituta ere.
Atxilotu egin dute Femenek Francoren omenezko meza baten aurka egindako protestan bi ekintzaileri bularrak ukitu zizkien gizona
Bi emakume gaztek bultzadak eta ukituak jasan zituzten Hamabi Apostoluak parrokian (Madril) Francoren omenez egindako meza baten aurkako protesta batean.
Yoanna Acedo genero-indarkeriaren biktima omendu eta haren familiari babesa agertu dio Zarauzko Udalak
Gloria Vazquez Berdintasun zinegotziak Yoannaren amak idatzitako gutuna irakurri du: "Amak eta anai-arrebek egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu. Beti gurekin".
Palestinarekin Elkartasuna plataformak salatu du Gazako su-etena "faltsua" dela eta Israel ez dela bere hitza betetzen ari
Mobilizazioak egin dituzte goizean Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Bizkaiko hiriburuan, gainera, Palestinaren aldeko Herritarren Kolektiboak "Gazan hil dituzten 20.000 haurren izenak irakurri ditu banan-banan.