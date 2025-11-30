Albiste da
Emakume bat hil da Burlatan, motor-istripu batean

Motorrean bidaiari gisa zihoan pertsona hil da; motor-gidaria, berriz, onik atera da.

Istripua izan den lekua, Burlatan. Argazkia: Nafarroako Foruzaingoa

author image

EITB

Azken eguneratzea

49 urteko emakume bat hil da gaur goizean Burlatan (Nafarroa), bidaiari gisa zihoan motorretik jausita, Nafarroako Foruzaingoak jakitera eman duenez.

Istripua Nafarroako udalerriko Kale Nagusian gertatu da, 07:15 aldera, eta motorraren gidaria onik atera da.

Foruzaingoak ikerketa abiatu du istripua nola gertatu den argitzeko.

