Siete municipios vascos se movilizan contra la Pena de Muerte para poner fin a este castigo "cruel e inhumano"
Siete municipios vascos han participado este domingo en la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte "Ciudades por la Vida", en colaboración con Amnistía Internacional Euskadi, que ha denunciado que supone "el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia".
En Vitoria-Gasteiz, donde su Ayuntamiento se iluminará de rojo, se ha celebrado una concentración en la plaza de los Celedones de Oro, entre las 13:00 y las 14:30 horas, donde, con acompañamiento musical de txalaparta, se han recogido firmas y se ha leído el manifiesto de la campaña de este año.
En Bilbao donde entre las 18:00 y las 20:30 horas se va a iluminar el Palacio Yhon en el Casco Viejo, el Grupo local de Amnistía Internacional ha organizado un acto compuesto por la lectura del manifiesto y una performance en contra de la pena de muerte, el reparto de 'flyers' con información sobre las ejecuciones en el mundo en 2024, así como una actuación musical a cargo de estudiantes del Conservatorio de Música de Bilbao.
En Donostia-San Sebastián, activistas de Amnistia Internacional se han concentrado a las 12:00 horas frente a la Casa Consistorial en Alderdi-Eder y posteriormente se han desplazado con su mensaje contrario a la pena capital a la escalinata de la iglesia de Santa María, a la Plaza de la Constitución y a la Plaza de Gipuzkoa.
También ha habido movilizaciones en Portugalete, Santurtzi, Barakaldo y Leioa. Además, en Portugalete se iluminará Pando Aizia; en Santurtzi, la Casa Torre, en Barakaldo, la Torre del Reloj y en Leioa la fachada del Polideportivo Sakoneta proyectará mensajes contra la pena de muerte.
La portavoz de Amnistía Internacional Itziar Medrano, ha recordado en Vitoria-Gasteiz que, aunque en España "afortunadamente no existe la pena de muerte", hay países donde "se sigue asesinando por causas en ocasiones demasiado leves". "Desde luego Irán se lleva la palma, pero China y Estados Unidos no se quedan atrás, sobre todo China, de donde, además, no tenemos datos", ha remarcado Medrano. Por ello, ha indicado que, con esta movilización, quieren poner su "granito de arena". "El mundo puede cambiar, pero no lo va a hacer solo, por eso estamos aquí", ha remarcado.
En concreto, en 2024, el número de ejecuciones registradas en el mundo alcanzó la cifra más alta en una década, según el Informe Global de Amnistía Internacional, ya que, al menos 1518 personas fueron ejecutadas en 15 países, "sin contar los miles que se cree que tuvieron lugar en China, Vietnam y Corea del Norte, donde los datos siguen siendo secreto de Estado". Esa cifra supone un aumento del 32% respecto a las 1.153 ejecuciones registradas en 2023.
Amnistía Internacional ha subrayado que, afortunadamente, en la actualidad un total de 144 países han abolido la pena de muerte en sus legislaciones o en la práctica, es decir, más de dos tercios de los países del mundo.
"La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia", ha añadido Medrano y ha exigido a los gobiernos de todo el mundo que den los pasos necesarios para la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte.
