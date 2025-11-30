Heriotza Zigorraren aurkako mobilizazioak EAEko zazpi hiritan, zigor "krudel eta anker" horri amaiera emateko eskatzeko
Amnistia Internazionalak dio heriotza-zigorra "gainbeheran" dagoela, baina ezin dela "lasaitu", eta abolizio unibertsala eskau du. 1.518 pertsona exekutatu zituzten 15 herrialdetan 2024an. Bilbon, Donostian, Gasteizen, Leioan, Portugaleten, Santurtzin eta Barakaldon eraikin esanguratsuak argiztatuko dituzte deialdiarekin bat eginez.
EAEko zazpi udalerrik bat egin dute igande honetan, Amnistia Internazionalek deituta, Heriotza Zigorraren aurkako "Bizitzaren aldeko hiriak" Nazioarteko Jardunaldiarekin, eta hiriko eraikin ezagunak argiztatuko dituzte "zigor krudel eta anker" honen kontra.
Gasteizen, udaletxea gorriz argiztatuko den lekuan, elkarretaratzea egin da 13:00etatik 14:30era Urrezko Zeledonen plazan. Bertan, txalapartak lagunduta, sinadurak bildu dira eta aurtengo kanpainaren manifestua irakurri dute.
Bilbon, Alde Zaharreko Yhon Jauregia argiztatuko da, 18:00etatik 20:30era. Eguerdian, manifestua irakurri dute eta heriotza-zigorraren aurkako performancea egin dute. 2024an munduan izandako exekuzioei buruzko informazioa zabaldu dute eta Bilboko Musika Kontserbatorioko ikasleen musika-emanaldia izan da.
Donostian, Amnistia Internazionaleko ekintzaileek elkarretaratzea egin dute, 12:00etan, udaletxearen aurrean, Alderdi-Ederren, eta, ondoren, heriotza-zigorraren aurkako mezua Santa Maria elizako harmailetara, Konstituzio plazara eta Gipuzkoa plazara eraman dute.
Portugaleten, Santurtzin, Barakaldon eta Leioan ere izan dira mobilizazioak. Iluntzean, Portugaleten Pando Aizia argiztatuko da; Santurtzin, Dorretxea, Barakaldon, Erlojuaren Dorrea eta Leioan, Sakoneta kiroldegiaren fatxada.
Itziar Medrano Amnistia Internazionaleko bozeramaileak Gasteizen gogorarazi duenez, nahiz eta Espainian "zorionez, heriotza-zigorrik ez dagoen", herrialde batzuetan "edozein gauzagatik hiltzen dute jendea". "Iran da horietako bat", esan du, "baina Txina eta Estatu Batuak ez dira atzean geratzen; Txina, batez ere", salatu du Medranok. Hala, gaurko mobilizazioek kontzientziazioan eta salaketan lagundu nahi dutela nabarmendu du: "Mundua alda daiteke, baina ez du bakarrik egingo, horregatik gaude hemen".
2024ean, azken hamarkadako exekuzioen kopuru altuena izan zen, Amnistia Internazionalaren Txosten Globalaren arabera. Gutxienez 1.518 pertsona exekutatu zituzten 15 herrialdetan, eta hori "Txinan, Vietnamen eta Ipar Korean hil ahal izan zituzten milaka pertsonen datuak jakin gabe, zenbaki horiek Estatu sekretua baitira oraindik lurralde horietan", ohartarazi du Medranok. Zenbaki horiek kontuan hartuta, % 32ko igoera izan zuten exekuzioek 2023ko datuekin alderatuta.
Amnistia Internazionalak azpimarratu du, zorionez, gaur egun 144 herrialdek indargabetu dute heriotza-zigorra beren legedietan edo praktikan, hau da, munduko herrialdeen bi heren baino gehiagok.
"Heriotza-zigorrak Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalean aldarrikatzen den bizitzeko eskubidea urratzen du, eta zigor krudel eta ankerra da", gaineratu du Medranok. Amaitzeko, exekuzioak erabat eteteko eta heriotza-zigorra mundu osoan indargabetzeko beharrezko pausoak emateko eskatu die mundu osoko gobernuei.
