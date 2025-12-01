Accidente de tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cuatro heridos, dos de ellos menores, al chocar un turismo y un camión en Esquíroz

El suceso ha tenido lugar en la incorporación a la A-15, sentido San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Lau zauritu, horietako bi adingabeak, Ezkirotzen, auto batek eta kamioi batek talka eginda
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas menores de edad, en una colisión entre un turismo y un camión ocurrida este lunes por la tarde en el término municipal de Esquíroz.

El suceso ha tenido lugar en la incorporación a la A-15, sentido San Sebastián, informa por la Policía Foral, sin que por el momento se hayan facilitado más datos de los heridos.

Efectivos de emergencias y agentes de Policía Foral se han desplazado a la zona. A consecuencias del suceso se están produciendo retenciones.

Accidentes de Tráfico Navarra Pamplona Sociedad

Te puede interesar

Cargar más