Cuatro heridos, dos de ellos menores, al chocar un turismo y un camión en Esquíroz
Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas menores de edad, en una colisión entre un turismo y un camión ocurrida este lunes por la tarde en el término municipal de Esquíroz.
El suceso ha tenido lugar en la incorporación a la A-15, sentido San Sebastián, informa por la Policía Foral, sin que por el momento se hayan facilitado más datos de los heridos.
Efectivos de emergencias y agentes de Policía Foral se han desplazado a la zona. A consecuencias del suceso se están produciendo retenciones.
Xabin Fernández, diagnosticado de VIH: "El positivo me cambió la vida"
Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Sida. En la actualidad, cerca de 6200 personas reciben un tratamiento frente al VIH en Euskadi. Por ello, hemos querido hablar con algunos de ellos.
Ocho heridos tras el choque de una furgoneta contra una casa en Berriosuso (Navarra)
El suceso ha tenido lugar sobre las 14:18 horas en el kilómetro 6 de la carretera NA-4100. Una furgoneta ha chocado con una vivienda y ocho personas han sido trasladadas, con traumatismos torácicos de diversa consideración, al Hospital Universitario de Navarra.
Pegasus Airlines conectará Estambul y Bilbao cuatro veces por semana
La compañía turca ha anunciado precios desde 69,99 euros.
Los tiempos de espera quirúrgicos bajan dos días, a 54 de media
Según Osakidetza, va a cerrar el año con una mejora clara en sus tiempos de respuesta y con cifras históricas de actividad en todos los niveles asistenciales.
Condenado a tres años un educador de un centro de menores por agredir a una niña tutelada en Gipuzkoa
El inculpado ha reconocido los hechos y las acusaciones han accedido a rebajar su petición de condena de once a tres años.
Detenidos dos hombres en Vitoria-Gasteiz por realizar tocamientos a una mujer, que se refugió en un autobús
La mujer, que llegó corriendo asustada y descalza al autobús, manifestó que había sido agredida sexualmente por dos hombres, que podrían haber usado algún tipo de sustancia, y que le habían realizado tocamientos sin su consentimiento en una vivienda cercana, de donde había conseguido huir hasta refugiarse en el autobús.
Aita Mari rescata a 26 personas al sur de Lampedusa
Las personas rescatadas, entre ellas hay 16 menores de edad, se encuentran a salvo y están recibiendo la asistencia humanitaria a bordo. Las autoridades italianas han asignado al Aita Mari el puerto de Civitaveccia (Roma), a tres días de navegación.
Llegan a Barcelona ochenta militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado que hasta la fecha se han analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.
Cuatro personas desalojadas en el incendio del antiguo matadero de Zorroza
El fuego ha sido controlado, pero el servicio de bomberos sigue trabajando en la zona. Ninguna persona ha resultado herida.