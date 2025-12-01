Cuatro heridos, dos de ellos menores, al chocar un turismo y un camión en Esquíroz

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas menores de edad, en una colisión entre un turismo y un camión ocurrida este lunes por la tarde en el término municipal de Esquíroz.

El suceso ha tenido lugar en la incorporación a la A-15, sentido San Sebastián, informa por la Policía Foral, sin que por el momento se hayan facilitado más datos de los heridos.

Efectivos de emergencias y agentes de Policía Foral se han desplazado a la zona. A consecuencias del suceso se están produciendo retenciones.