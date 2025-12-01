Trafiko-istripua
Lau zauritu, horietako bi adingabeak, Ezkirotzen, auto batek eta kamioi batek talka eginda

Ezbeharra A-15 autobidean gertatu da, Donostiarako noranzkoan.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lau pertsona zauritu dira, horietako bi adingabeak, astelehen arratsaldean Ezkirotzen, auto batek eta kamioi batek talka eginda.

Ezbeharra A-15 errepidean gertatu da, Donostiarako noranzkoan, Foruzaingoak jakinarazi duenez. Oraingoz ez dute zaurituen datu gehiagorik eman.

Larrialdietako agenteak eta foruzainak bertaratu dira. Gertakariaren ondorioz, auto-ilarak sortzen ari dira inguruan.

