Pegasus Airlines conectará Estambul y Bilbao cuatro veces por semana

Pegasus Airlines, la aerolínea de bajo coste turca, inicia este lunes la conexión directa entre Estambul y Bilbao, que unirá ambas ciudades cuatro veces por semana en ambas direcciones, según ha informado la compañía.

Los vuelos desde el Aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul (SAW) saldrán a las 09:20 horas los lunes y a las 10:15 horas los miércoles, viernes y domingos. Los vuelos desde el Aeropuerto de Bilbao (BIO) saldrán a las 12:55 horas los lunes, a las 14:00 horas los miércoles y viernes y a las 13:50 horas los domingos. Los billetes se pueden reservar con precios desde 69,99 euros.

El director Comercial de Pegasus Airlines, Onur Dedeköylü, se ha mostrado "encantado" de lanzar estos nuevos vuelos directos que conectan Estambul, "la puerta de entrada dinámica de Asia con Bilbao, un destino conocido por su rica herencia, escena culinaria y creciente atractivo tanto para el ocio como para el comercio".

Por su parte, el director del Aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha dado la bienvenida a Pegasus Airlines a Bilbao. “El Aeropuerto de Bilbao es la principal puerta de entrada al norte de España, y estamos orgullosos de impulsar los vínculos comerciales, turísticos e industriales entre la CAV y Turquía con más vuelos a un socio tan importante para nuestra región", ha agregado.