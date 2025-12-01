TURISMOA
Pegasus Airlinesek astean lau aldiz konektatuko ditu Istanbul eta Bilbo

Turkiako aire konpainian esan duenez, txartelak eskuragarri daude jada 69,99 eurotik aurrera.

aeropuerto-bilbao-loiu-aterrizaje bilboko aireportua-efe
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pegasus Airlines Turkiako kostu baxuko airelineak jakitera eman duenez, gaur hasi du Istanbul eta Bilbo arteko zuzeneko konexioa, eta bi hiriak astean lau aldiz lotuko ditu bi norabideetan.

Istanbulgo Sabiha Gökçen aireportutik (SAW) datozen hegaldiak 09:20an irtengo dira astelehenetan eta 10:15ean asteazken, ostiral eta igandeetan. Bilboko aireportutik (BIO) datozen hegaldiak 12:55ean irtengo dira astelehenetan, 14:00etan asteazken eta ostiraletan eta 13:50ean igandeetan. Txartelak eskuragarri daude jada 69,99 eurotik aurrera.

Pegasus Airlineseko zuzendari komertziala, Onur Dedeköylü, "pozik" agertu da Istanbul lotzen duen hegaldi zuzen berria martxan jarri delako. "Istanbul, Asian sartzeko atea da eta Bilbo berriz, aisialdirako zein merkataritzarako gero eta erakargarriagoa den hiria". Lotura berri honek, bi hirian arteko harremanan komertzial eta turistikoak sustatuko dituela adierazi du. 

Bestalde, Ivan Grande Bilboko Aireportuko zuzendariak ongi-etorria eman dio Pegasus Airlines konpainiari Bilbora. "Bilboko Aireportua Espainiako iparraldean sartzeko ate nagusia da, eta harro gaude EAEren eta Turkiaren arteko lotura komertzial, turistiko eta industrialak bultzatzeko beste urrats bat emateagatik".

