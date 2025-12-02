El Sindicato de Vivienda logra aplazar el desahucio de una familia de Vitoria-Gasteiz
El Sindicato Socialista de Vivienda ha informado que ha conseguido aplazar el desahucio de una familia vulnerable con dos menores en Vitoria-Gasteiz.
La familia reside en la calle Zapatería del Casco Medieval de la capital alavesa y el desahucio estaba previsto para este jueves. El sindicato ha denunciado que e Ayuntamiento quiere ejecutar el desahucio sin ofrecer “una solución habitacional permanente”.
La organización ha señalado que este procedimiento es el tercero que se activa este año y que han conseguido retrasar la ejecución en dos casos: el primero en abril y ahora éste.
Asimismo, ha denunciado el "sinsentido" de este tipo de actuaciones, porque "se expulsa a familias vulnerables para posteriormente activar recursos de emergencia destinados a su realojo temporal, mientras las viviendas permanecen cerradas".
En este sentido, ha criticado que el gobierno municipal de Maider Etxebarria ha tratado de "justificar estas actuaciones defendiendo que las viviendas desalojadas tendrán un uso social una vez vacías", pero "seis meses después del último desahucio, la vivienda continúa desocupada", por lo que ha considerado que "existe una evidente contradicción entre el discurso institucional y la práctica real".
Finalmente, ha reclamado que las medidas de urgencia se dirijan a proteger a quienes están en peor situación y ha exigido "la suspensión permanente de todos los desahucios".
