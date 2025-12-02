Gasteizko familia baten etxegabetzea atzeratzea lortu du Etxebizitza Sindikatuak
Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi duenez, Gasteizen bi adingabe dituen familia kaltebera baten etxegabetzea atzeratzea lortu du.
Familia Arabako hiriburuko Alde Zaharreko Zapatari kalean bizi da, eta ostegun honetarako aurreikusita zegoen etxegabetzea. Sindikatuak salatu duenez, "bizileku irtenbide iraunkorra" eskaini gabe etxegabetzea gauzatu nahi du Udalak.
Erakundeak adierazi du prozedura hori aurten hirian aktibatu den hirugarrena dela. Horietako bitan atzeratzea lortu dute: lehena apirilean eta orain hau.
Era berean, horrelako jardueren "zentzugabekeria" salatu du, "familia kalteberak kanporatzen direlako, ondoren aldi baterako birkokatzera bideratutako larrialdi-baliabideak aktibatzeko, etxebizitzak itxita dauden bitartean".
Ildo horretan, kritikatu du Maider Etxebarriaren Udal Gobernua saiatu dela "jarduera horiek justifikatzen", esanez "hustutako etxebizitzek erabilera soziala izango dutela behin hutsik daudenean", baina "azken etxegabetzea egin eta sei hilabetera, etxebizitzak hutsik jarraitzen du".
Azkenik, premiazko neurriak egoera okerrenean daudenak babestera bideratzeko eta "etxegabetze guztiak bertan behera uzteko" eskatu du.
