Retiran 215 kilos de basuras marinas en seis recogidas simultáneas en la costa de Gipuzkoa

La red Itsas Zaintza Sarea, compuesta por agentes marítimos implicados en la conservación del mar, organizó el pasado 29 de noviembre recogidas de basuras marinas en seis localidades en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

basura marina itsas-zaborra
Basura marina recogida el pasado sábado. Foto: MATER
Euskaraz irakurri: 215 kilo zabor atera dituzte itsasotik Gipuzkoako sei herritan egindako bilketetan
EITB

EITB

Última actualización

Un total de 140 voluntarios han recogido 215 kilos de basuras marinas en seis recogidas simultáneas en la costa guipuzcoana impulsadas por la red de agentes marítimos de Gipuzkoa, Itsas Zaintza Sarea. Las recogidas se realizaron el pasado sábado, por tercer año consecutivo, en las localidades guipuzcoanas de Zarautz, San Sebastián, Pasaia, Hondarribia, Zumaia y Deba

La iniciativa, que busca promover la sensibilización ambiental,  fue coordinada desde el barco museo ecoactivo MATER,  con puerto base en Pasaia. Pese a la marea alta, fueron más de 6708 los objetos y piezas de basura retiradas.

En un comunicado, los organizadores han destacado la retirada de más de 3600 colillas, seguidas de trozos de plástico, entre los cuales el poliespán o corcho blanco representa una gran mayoría.

Ls acción se ha enmarcado dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Desde la coordinación de la red Itsas Zaintza Sarea han recordado que sus miembros seguirán "recogiendo y compartiendo a lo largo del año el estado de la mar para llevar su importancia y cuidado a todos los estamentos de la sociedad".

