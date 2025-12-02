TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un accidente entre Agurain y Gordoa deja a una persona atrapada y obliga a cortar la carretera A-3016

La carretera A-3016, que une Agurain y Gordoa, ha quedado totalmente cortada tras un choque entre dos vehículos. Una persona ha quedado atrapada y los bomberos trabajan para rescatarla.
Euskaraz irakurri: Agurain eta Gordoa arteko istripu batek harrapatuta utzi du pertsona bat, eta A-3016 errepidea itxi behar izan dute
author image

EITB

Última actualización

La carretera secundaria A-3016 (entre Agurain y Gordoa) ha quedado completamente cortada a primera hora de este martes debido a un accidente en el que han chocado dos turismos. Según ha informado el servicio de emergencias, una persona ha quedado atrapada en uno de los vehículos y los bomberos están trabajando en su excarcelación.

El siniestro ha obligado a interrumpir totalmente el tráfico en esta vía, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternativas mientras continúan las labores de asistencia y limpieza.

Los equipos de emergencia permanecen en el lugar y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de las personas implicadas.

Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La familia de Kerman Villate asegura que las imágenes del momento del golpe demuestran que se trata de un “asesinato con alevosía”

Los padres del joven gasteiztarra, que murió tras recibir un puñetazo ante la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, se muestran indignados con la decisión del juez de la Audiencia Provincial de Álava, que ha dejado en libertad al portero acusado de por su muerte, a la espera de juicio. En su opinión, estas imágenes, exclusivas del programa “Euskadi Quédate” de ETB2, desmontan el auto.
Cargar más