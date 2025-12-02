Un accidente entre Agurain y Gordoa deja a una persona atrapada y obliga a cortar la carretera A-3016
La carretera secundaria A-3016 (entre Agurain y Gordoa) ha quedado completamente cortada a primera hora de este martes debido a un accidente en el que han chocado dos turismos. Según ha informado el servicio de emergencias, una persona ha quedado atrapada en uno de los vehículos y los bomberos están trabajando en su excarcelación.
El siniestro ha obligado a interrumpir totalmente el tráfico en esta vía, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternativas mientras continúan las labores de asistencia y limpieza.
Los equipos de emergencia permanecen en el lugar y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de las personas implicadas.
