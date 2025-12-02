TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Istripua izan da Agurain eta Gordoa artean eta lagun bat atera ezinik geratu da

Agurain eta Gordoa lotzen dituen A-3016 errepidea erabat itxi dute, bi ibilgailuk istripua izan dute eta. Lagun bat atera ezinik geratu da, eta suhiltzaileak hura erreskatatzeko lanean ari dira.

author image

EITB

Azken eguneratzea

A-3016 bigarren mailako errepidea (Agurain eta Gordoa artean) erabat itxi dute, bi autok istripua izan dute eta. Larrialdietako zerbitzuak jakinarazi duenez, pertsona bat ibilgailuetako batean ezin irten geratu da, eta suhiltzaileak kotxetik ateratzeko lanean ari dira.

Istripuaren ondorioz, erabat eten behar izan dute zirkulazioa bide horretan. Hori dela eta, laguntza eta garbiketa lanetan jarraitzen duten bitartean, inguruan ibiltzea saihestea eta ibilbide alternatiboak hartzea gomendatzen zaie gidariei.

Larrialdi-taldeek bertan jarraitzen dute, eta, oraingoz, ez dute istripuan izan direnen egoerari buruzko xehetasun gehiagorik eman.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiak ikusita, bistakoa da "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela

Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada jaso eta hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudiak ikusita, agerikoa da epailearen erabakia ez zela zuzena izan.

Gehiago ikusi