Desciende la exclusión social en Euskadi, pero crece la población que vive “en la cuerda floja”
Euskadi ha logrado disminuir el número total de personas en exclusión social, que se sitúa en el 11,8 % (259.000 personas), según el cuarto informe sobre cohesión social elaborado por la Fundación Foessa y presentado este miércoles en Vitoria. En la oleada anterior, en 2020, el estudio cifró en 360.000 las personas afectadas por esta situación.
Del total actual, 84.000 personas padecen la forma más severa de exclusión (3,8 % de la población), mientras que el 7,9 % sufre exclusión moderada.
En paralelo, el informe ha detectado un descenso continuado de quienes disfrutan de una integración plena, que ha pasado del 59,1 % en 2018 y del 57,7 % en 2020 al 53,5 % en 2024. Aunque la tasa global de exclusión se ha reducido, la fundación advierte de que “hay menos personas totalmente fuera, pero muchas más dentro que viven hoy en la cuerda floja”.
Entre los factores que explican esta ampliación de la integración precaria, Foessa destaca la vivienda, que constituye la principal causa de exclusión. El 17 % de la población sufre algún problema en este ámbito. Desde 2018, los precios de compraventa han subido cerca del 20 % y los alquileres un 16 %. Aunque solo el 17 % de la población vive de alquiler, la cifra asciende al 52 % entre quienes están en riesgo de pobreza. Además, el 13 % de los hogares (122.000) cae por debajo del umbral de pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros.
El informe indica que la recuperación del empleo (un 7 % más de personas ocupadas desde 2018) no ha eliminado la precariedad, ya que el 8 % de los trabajadores sufre parcialidad involuntaria y el 6 % afronta inestabilidad laboral grave. En total, el 11 % de los hogares presenta rasgos de exclusión vinculados al mercado laboral.
En otros ámbitos, el 9 % de los hogares tiene problemas de exclusión relacionados con la salud, debido a dificultades para costear medicinas o tratamientos, y el 13 % declara haber pasado hambre en los últimos diez años.
Foessa identifica perfiles especialmente afectados. Las tasas de exclusión entre la población extranjera alcanzan el 41 %, cinco veces más que entre quienes tienen nacionalidad española. La exclusión entre menores de 18 años llega al 20 %, frente al 5,5 % de los mayores de 65, y los hogares con menores representan el 65 % del total de la población excluida. Además, la exclusión afecta al 15 % de los hogares encabezados por mujeres, frente al 10 % en los que lo hace un hombre.
El informe señala que Euskadi mantiene mejores niveles de integración que la media española, en parte gracias a las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Garantía de Ingresos. No obstante, concluye que el territorio padece un “modelo social debilitado” que genera desigualdad, precariedad y fractura.
Te puede interesar
Detenidos en Bilbao por abandonar a sus dos hijos menores
Según la Policía Nacional, los progenitores viajaron desde Marruecos a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó desde Granada hasta Bilbao, donde residía su hermano mayor de edad, que había sido abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor.
Será noticia: Día internacional del euskera, día de Navarra, y brote de peste porcina
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Osakidetza nombra a Eleder Ríos nuevo director de Emergencias
Osakidetza ha designado al enfermero vizcaíno Eleder Ríos como nuevo director de Emergencias, en sustitución de Pablo Busca, que dejó el cargo por motivos de salud. El nombramiento incorpora una visión asistencial directa, liderazgo innovador y experiencia en primera línea.
La agenda del Día del Euskera contempla numerosos actos reivindicativos, además de celebraciones
Proyecciones de audiovisuales, sesiones de bertsos, juegos, charlas… muchos son los actos que se han programado para hoy en los pueblos y ciudades de toda Euskal Herria. Sin embargo, también se llevará a las calles la preocupación sobre la situación que vive el euskera en las concentraciones y movilizaciones convocadas por las asociaciones.
“Hablan en euskera en clase... pero no en el patio”
El análisis de EiTB Data confirma que el sistema educativo vasco ha consolidado el modelo D como vía mayoritaria, pero alerta de que el uso del euskera entre el alumnado se encuentra en retroceso en patios y espacios informales.
Influencers de la generación Z, comprometidos con el euskera: “Crear contenido en euskera te abre puertas”
La tolosarra Luma Otaño tiene 24 años y es creadora de contenido en euskera en la red social Tik Tok. Actualmente, cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta. El elgoibartarra Alex Etxegibel tiene 18 años y los vídeos que realiza, en la mayoría de los casos, junto a su hermana, triunfan entre la juventud vasca.
El uso del euskera crece entre los jóvenes en redes y la sociedad vasca alcanza su mayor apoyo a la lengua
El informe EITB Data recoge que cada vez más jóvenes se expresan en euskera en redes sociales: el 55% de los jóvenes de Gipuzkoa utilizan el euskera en redes, y el crecimiento en Araba es especialmente significativo (del 24% al 36%). Además, la promoción del idioma cuenta con un respaldo histórico del 65%.
El número de euskaldunes se ha duplicado en 40 años, pero el uso del euskera no avanza al mismo ritmo
El informe EiTB Data con motivo del Día del Euskera confirma que Euskadi ha alcanzado el 45% de población euskaldun, con crecimientos muy intensos en Araba y Bizkaia. Sin embargo, el uso cotidiano del euskera sigue sin ser mayoritario, sobre todo en las capitales y en los grandes núcleos urbanos.
El Sindicato de Vivienda logra aplazar el desahucio de una familia de Vitoria-Gasteiz
Asegura que es el segundo proceso que consigue retrasar este año en la capital alavesa y pide al Ayuntamiento "la suspensión permanente de todos los desahucios".