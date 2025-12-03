FOESSA FUNDAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Behera egin du gizarte-bazterketak Euskadin, baina gora egin du "hari batean" bizi direnen kopuruak

Foessa Fundazioaren (Caritas) azken txostenaren arabera, % 11,8ra arte murriztu da gizarte-bazterkeria Euskadin. Hala ere, nabarmen igo da integrazio prekarioan dagoen biztanleriaren segmentua, % 34,7ra iristen dena, eta murriztu egin da erabateko integrazioa duten etxekoen unitateen ehunekoa.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/11/03/732341/732341_caritas_1024x576_thumbnail.JPG"/><br/><strong>Caritas_comedore social_EITB</strong>
Caritasen jantoki soziala. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonen kopurua murriztu da Euskadin, % 11,8koa baita (259.000 pertsona), Foessa Fundazioak Gasteizen aurkeztu duen gizarte-kohesioari buruzko laugarren txostenaren arabera. Aurreko aldian, 2020an, 360.000 pertsona zeuden egoera horretan. 

Egungo guztietatik, 84.000 pertsonak pairatzen dute bazterkeria-modu larriena (biztanleriaren % 3,8), eta % 7,9k, berriz, bazterkeria moderatua jasaten dute.

Aldi berean, erabateko integrazioa dutenen kopuruak behera egin du etengabe, 2018an % 59,1 izatetik 2020an % 57,7 izatera igaro baita, eta 2024an % 53,5 izatera. Bazterketa-tasa orokorra murriztu egin bada ere, fundazioak ohartarazi du "pertsona gutxiago daudela erabat kanpoan, baina askoz gehiago direla gaur egun egoera larrian bizi direnak".

Integrazio prekarioaren handitze hori azaltzen duten faktoreen artean, Foessak etxebizitza nabarmentzen du, bazterketa-kausa nagusia baita. Biztanleriaren % 17k arazoren bat du eremu horretan. 2018tik, salerosketa-prezioak % 20 inguru igo dira, eta alokairuak % 16. Biztanleriaren % 17 bakarrik bizi da alokairuan, baina kopurua % 52ra igotzen da pobrezia-arriskuan daudenen artean. Gainera, familien % 13 (122.000) pobrezia larriaren atalasearen azpitik dago etxebizitza eta hornidurak ordaindu ondoren.

Txostenaren arabera, enpleguaren susperraldiak (2018tik % 7 landun gehiago) ez du prekarietatea ezabatu; izan ere, langileen % 8k nahi gabeko partzialtasuna du, eta % 6k lan-ezegonkortasun larriari aurre egiten dio. Guztira, familien % 11k lan-merkatuari lotutako bazterketa-ezaugarriak ditu.

Beste eremu batzuetan, etxekoen unitateen % 9k bazterketa-arazoak ditu osasunarekin lotuta, botikak edo tratamenduak ordaintzeko zailtasunak dituztelako, eta % 13k gosea igaro du azken hamar urteetan.

Foessak bereziki eragindako profilak identifikatzen ditu. Biztanleria atzerritarraren bazterketa-tasak % 41era iristen dira, Espainiako nazionalitatea dutenen artean baino bost aldiz gehiago. 18 urtetik beherakoen arteko bazterketa-tasa % 20ra iristen da, 65 urtetik gorakoen % 5,5en aldean, eta adingabeak dituzten etxekoen unitateak baztertutako guztizko biztanleriaren % 65 dira. Gainera, bazterketak emakumeak buru dituzten etxekoen unitateen % 15i eragiten die, eta gizonak dituztenetan, berriz, % 10i.

Txostenaren arabera, Euskadik Espainiako batez bestekoak baino integrazio-maila hobeak ditu, neurri batean Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren prestazioei esker. Hala ere, ondorioztatzen du lurraldeak "gizarte-eredu ahuldu" bat duela, desberdintasuna, prekarietatea eta haustura eragiten dituena. 

Gizarte zerbitzuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”

Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzailerekin baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.   

Gehiago ikusi