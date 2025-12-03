Detenidos en Bilbao por abandonar a sus dos hijos menores
La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a dos personas como presuntas autoras de un delito de abandono de sus dos hijos menores, a los que dejaron en una situación de desamparo.
Según ha informado la Policía, la investigación comenzó en febrero de este año cuando ambos progenitores viajaron desde Marruecos a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó desde Granada hasta Bilbao, donde residía su hermano mayor de edad, que había sido abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor.
Tras su llegada a Bilbao, la menor, en situación de desamparo, acudió a los Servicios Sociales, donde activaron los protocolos de protección, la derivaron a un hogar de acogida y más tarde a un centro tutelado por la autoridad competente donde el pasado mes recibió la visita inesperada de sus padres, que alertó a los agentes del Grupo de MENAS.
Después de que los agentes de la Policía confirmaran que los progenitores tenían previsto abandonar España y regresar a su país de origen, lograron interceptarlos y detenerlos en el aeropuerto de Loiu.
Los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial y de la Fiscalía de Menores, que dispuso su puesta en libertad con cargos al tiempo que se les hizo entrega de su hija.
